U18世界盃／本壘攻防神奇翻盤 季軍戰我成功復仇南韓

Ｕ十八世界盃棒球賽昨天落幕，中華隊在季軍戰復仇成功，以三比二險勝南韓隊，七局上本壘攻防戰改判後，曾聖恩跑回致勝分成為贏球關鍵；中華隊連續四屆賽事站上頒獎台。

中華隊十一日在複賽首戰以一比八不敵南韓隊，失去打進冠軍戰機會，昨天再度對決，雙方一路僵持互有領先，打完前六局二比二平手。

中華隊七局上把握機會，二出局後曾聖恩攻占二壘，江庭毅揮出中外方向滾地安打，曾聖恩衝回本壘時未採取滑壘動作，遭南韓隊捕手李徽成觸殺；主審不但判曾聖恩出局，且以危險衝撞動作為由將他驅逐出場。

中華隊總教練廖宏淵立刻提出抗議，認為曾聖恩未在本壘發生碰撞，大會看過電視重播畫面後改判得分，主因是李徽成妨礙跑壘，中華隊終場一分險勝，南韓隊不少球員難過落淚。

曾聖恩表示，對方外野手回傳球比想像還快，因此放慢速度，本來想要避開捕手觸殺，順勢踩到壘包。江庭毅也說，當時看得很仔細，確定曾聖恩安全回壘，看到主審判他出局覺得困惑，改判後變得很開心。

中華隊打線出現八支安打，許書誠包辦兩支，三名投手劉任右、王奕翔、蘇嵐鴻全場只被敲四支安打，投出八次三振。蘇嵐鴻後援一點一局無失分，成為勝利投手，曾聖恩、李楷棋分別獲選大會明星一壘手和外野手。

中華隊在二○一九年Ｕ十八世界盃奪冠，二○二二、二三年獲得亞軍，本屆賽事雖中斷連續四屆晉級冠軍戰紀錄，至少完成連四屆拚進前三名，隊史包括前身的世界青棒錦標賽合計三座冠軍、十座亞軍、八座季軍。

美國隊昨天在冠軍戰以二比○擊敗日本隊，奪下隊史第十一冠，追平古巴隊並列史上最多。