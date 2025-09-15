聽新聞
0:00 / 0:00

U18世界盃／本壘攻防神奇翻盤 季軍戰我成功復仇南韓

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
中華隊曾聖恩（右）七局上衝回本壘，本來被判出局，主審後來改判得分。圖／中華棒協會提供
中華隊曾聖恩（右）七局上衝回本壘，本來被判出局，主審後來改判得分。圖／中華棒協會提供

Ｕ十八世界盃棒球賽昨天落幕，中華隊在季軍戰復仇成功，以三比二險勝南韓隊，七局上本壘攻防戰改判後，曾聖恩跑回致勝分成為贏球關鍵；中華隊連續四屆賽事站上頒獎台。

中華隊十一日在複賽首戰以一比八不敵南韓隊，失去打進冠軍戰機會，昨天再度對決，雙方一路僵持互有領先，打完前六局二比二平手。

中華隊七局上把握機會，二出局後曾聖恩攻占二壘，江庭毅揮出中外方向滾地安打，曾聖恩衝回本壘時未採取滑壘動作，遭南韓隊捕手李徽成觸殺；主審不但判曾聖恩出局，且以危險衝撞動作為由將他驅逐出場。

中華隊總教練廖宏淵立刻提出抗議，認為曾聖恩未在本壘發生碰撞，大會看過電視重播畫面後改判得分，主因是李徽成妨礙跑壘，中華隊終場一分險勝，南韓隊不少球員難過落淚。

曾聖恩表示，對方外野手回傳球比想像還快，因此放慢速度，本來想要避開捕手觸殺，順勢踩到壘包。江庭毅也說，當時看得很仔細，確定曾聖恩安全回壘，看到主審判他出局覺得困惑，改判後變得很開心。

中華隊打線出現八支安打，許書誠包辦兩支，三名投手劉任右、王奕翔、蘇嵐鴻全場只被敲四支安打，投出八次三振。蘇嵐鴻後援一點一局無失分，成為勝利投手，曾聖恩、李楷棋分別獲選大會明星一壘手和外野手。

中華隊在二○一九年Ｕ十八世界盃奪冠，二○二二、二三年獲得亞軍，本屆賽事雖中斷連續四屆晉級冠軍戰紀錄，至少完成連四屆拚進前三名，隊史包括前身的世界青棒錦標賽合計三座冠軍、十座亞軍、八座季軍。

美國隊昨天在冠軍戰以二比○擊敗日本隊，奪下隊史第十一冠，追平古巴隊並列史上最多。

棒球 中華隊

延伸閱讀

台維斯盃／吳東霖3小時激戰落敗 挪威連趕兩點逆轉中華隊

U18世界盃／中華隊奪季軍 辜仲諒高喊：是我們的驕傲

U18世界盃／江庭毅對7局上判決一度困惑 中華隊連4屆站上頒獎台

U18世界盃／許書誠洗刷前戰挫敗 季軍戰攻守有表現

相關新聞

中職／悍將4連勝斷了…洪總帶領雄鷹拿百勝 比鋒總先一步達陣

富邦悍將隊挑戰球團史首度單周5戰全勝，今天在最後一關以0：1不敵台鋼雄鷹隊，悍將4連勝、雄鷹4連敗都在此役畫下句點，悍將...

U18世界盃／關鍵本壘攻防改判！中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

U18世界盃棒球賽最後一天賽事，中華隊在季軍戰對決南韓隊，雙方一路僵持互有領先，中華隊7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，...

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋有收穫，今天陳克羿演出6局僅失1分好投，林承飛第6局敲出逆轉三分砲，終場以3：2擊敗中信兄弟...

中職／郭俊麟優質先發仍是一勝難求 獅隊終止新莊球場7連勝

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再戰味全龍隊，先發投手郭俊麟投6局失3分，優質表現未獲隊友火力支援，獅隊終場以1：...

日職／宋家豪睽違485天一軍勝投 英雄訪問高喊超棒的

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天與羅德隊比賽，5局中繼登板用10球投1局有2K、無失分，球隊終場以5比1搶勝，宋家豪拿下睽違...

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，對味全龍隊進行3連戰最後一戰，賽前邀請金曲歌后孫盛希擔任開球貴賓，她穿著13號球衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。