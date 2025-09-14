中職／鎛銳休8天終於等到上場 幫助龍隊逃過單周5戰全敗

味全龍隊新洋投鎛銳今天在新莊球場登板，對統一獅隊中繼4局只被揮出3支安打、無失分，成為龍隊7：1獲勝、終止4連敗的大功臣，生涯首次獲選單場MVP，他說：「等比賽好久了。」

鎛銳5日初登板，對台鋼雄鷹隊中繼3局未失分奪勝，龍隊接下來6場比賽吞下5敗，他休8天終於有機會在新莊亮相，幫助龍隊逃過單周5戰全敗命運。

鎛銳說：「這段期間未能上場，等太久了，很難過未能幫到球隊，今天狀況雖未達百分之百，至少可以解決打者，很開心幫助球隊贏球。」

龍隊先發投手曹祐齊只投兩局失1分提前退場，葉君璋坦言第3局換投是「計畫外」；鎛銳表示，每天都處於備戰狀態，一直等到今天才上場，第2局看到曹祐齊出狀況，就開始做準備了。

獅隊今天在新莊球場以主隊身分輸球，終止最近3連勝、新莊7連勝，鎛銳說：「通常非常積極投速球，這場比賽做些改變，投很多變化球，包括指叉球、卡特球，引誘打者揮棒。」

他表示，加盟龍隊就是想幫球隊打進季後賽，不管什麼角色都沒有問題。