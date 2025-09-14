日職／宋家豪睽違485天一軍勝投 英雄訪問高喊超棒的

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天與羅德隊比賽，5局中繼登板用10球投1局有2K、無失分，球隊終場以5比1搶勝，宋家豪拿下睽違485天的勝投，站上英雄訪問舞台高喊：「超棒的！」

日職一軍例行賽樂天隊今天與千葉羅德海洋隊交手，4局打完樂天隊4比1領先，台灣33歲投手宋家豪5局上接替登板，先連續三振2名打者，接著讓山口航輝敲出左外野方向飛球出局；樂天隊6局下再添1分保險分、順利搶勝。

宋家豪今天總計用10球投1局，沒被敲出安打，投出2次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速149公里，拿下個人本季首勝，也是睽違485天的一軍勝投。

宋家豪今年初因為接受右膝外側半月板縫合手術，直到8月底才回到一軍出賽，今天奪下本季首勝。他接受日媒訪問表示，可以在季末回到一軍，感謝幫他動手術的醫生、隊醫，還有球隊訓練師，內心充滿感激。

宋家豪也說，這次本季首次登板投出3上3下，希望好的感覺可以延續到下一場登板。站上英雄訪問舞台，宋家豪用日文高喊了4次：「超棒的！」