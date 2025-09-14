快訊

中職／龍隊終於贏球苦笑「難得」 葉總：鎛銳未讓大家失望

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
龍隊洋投鎛銳中繼4局無失分奪勝。圖／味全龍隊提供
龍隊洋投鎛銳中繼4局無失分奪勝。圖／味全龍隊提供

味全龍隊面臨單周5戰全敗的危機，今天在新莊球場出現11支安打，包括3支全壘打，加上洋投鎛銳長中繼奏效，終場以7：1擊敗統一獅隊、終止4連敗，總教練葉君璋賽後被問到終於贏球一事，有點無可奈何笑說：「 難得啊。」

吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、曾聖安先後開轟，一共攻下5分打點，獅隊前3任投手郭俊麟、李軍、劉予承成為苦主；但龍隊先發投手曹祐齊只投兩局失1分提前退場，也讓葉君璋有些意外，坦言第3局換上洋投鎛銳是「計畫外」。

葉君璋表示，曹祐齊之前就算沒有球速，控球也不錯，今年狀況真的不好，控球、球速都有問題，應是球隊正處連敗，讓他面臨壓力。

鎛銳3局下接手投球，中繼4局只被揮出3支安打、無失分，奪下中職生涯第2勝，賽後獲選單場MVP，葉君璋說：「4連敗期間，投手確實未掌握很好，鎛銳今天表現未讓大家失望。」

