中職／郭俊麟優質先發仍是一勝難求 獅隊終止新莊球場7連勝

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
統一獅隊先發投手郭俊麟優質先發吞敗。記者曾原信／攝影
統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再戰味全龍隊，先發投手郭俊麟投6局失3分，優質表現未獲隊友火力支援，獅隊終場以1：7落敗，終止最近3連勝、新莊7連勝，龍隊不但避免3連戰遭橫掃，也逃過單周5戰全敗的命運。

郭俊麟先發6局被揮出7支安打，包括吉力吉撈．鞏冠6局上陽春砲（本季第18轟），失3分都是自責分，退場時1：3落後。

龍隊7局上再靠朱育賢兩分砲、曾聖安兩分砲（分別是本季第13、生涯第3轟）攻下4分拉開比數差距，終場以6分之差獲勝，郭俊麟開季至今一勝難求，吞下4連敗。

龍隊先發投手曹祐齊投兩局失1分退場，洋投鎛銳中繼4局只被揮出3支安打，來台前兩戰都以後援身分奪下勝投，龍隊終止最近4連敗。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠6局上陽春砲，本季第18轟出爐。記者曾原信／攝影
郭俊麟 曾聖安

