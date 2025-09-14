中職／郭俊麟優質先發仍是一勝難求 獅隊終止新莊球場7連勝
統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再戰味全龍隊，先發投手郭俊麟投6局失3分，優質表現未獲隊友火力支援，獅隊終場以1：7落敗，終止最近3連勝、新莊7連勝，龍隊不但避免3連戰遭橫掃，也逃過單周5戰全敗的命運。
郭俊麟先發6局被揮出7支安打，包括吉力吉撈．鞏冠6局上陽春砲（本季第18轟），失3分都是自責分，退場時1：3落後。
龍隊7局上再靠朱育賢兩分砲、曾聖安兩分砲（分別是本季第13、生涯第3轟）攻下4分拉開比數差距，終場以6分之差獲勝，郭俊麟開季至今一勝難求，吞下4連敗。
龍隊先發投手曹祐齊投兩局失1分退場，洋投鎛銳中繼4局只被揮出3支安打，來台前兩戰都以後援身分奪下勝投，龍隊終止最近4連敗。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言