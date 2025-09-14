中職／郭俊麟優質先發仍是一勝難求 獅隊終止新莊球場7連勝

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再戰味全龍隊，先發投手郭俊麟投6局失3分，優質表現未獲隊友火力支援，獅隊終場以1：7落敗，終止最近3連勝、新莊7連勝，龍隊不但避免3連戰遭橫掃，也逃過單周5戰全敗的命運。

郭俊麟先發6局被揮出7支安打，包括吉力吉撈．鞏冠6局上陽春砲（本季第18轟），失3分都是自責分，退場時1：3落後。

龍隊7局上再靠朱育賢兩分砲、曾聖安兩分砲（分別是本季第13、生涯第3轟）攻下4分拉開比數差距，終場以6分之差獲勝，郭俊麟開季至今一勝難求，吞下4連敗。