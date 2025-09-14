快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

中職／悍將4連勝斷了…洪總帶領雄鷹拿百勝 比鋒總先一步達陣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失1分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投魔力藍先發7局失1分。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊挑戰球團史首度單周5戰全勝，今天在最後一關以0：1不敵台鋼雄鷹隊，悍將4連勝、雄鷹4連敗都在此役畫下句點，悍將前一次5連勝已是2020年8月，無緣達成已5年不曾締造的連勝之旅。

悍將洋投魔力藍演出一場精彩好投，以94球完成7局投球，被敲6安打、失1分，失分出現在第一局，曾子祐、吳念庭、王柏融3支安打串連帶回1分。

雄鷹由江承諺先發，5局投球任內未被敲出安打，但悍將不是沒有機會，第4局靠2次四壞球、1次觸身球保送形成滿壘，陳真打出投手方向滾地球遭到刺殺，悍將中「滿壘計」。

悍將直到第7局才由陳真敲出第1支安打，面對陳柏清把關的第8局，蔡佳諺靠游擊手曾子祐失誤上壘，隨後盜上二壘，林岳谷及代打林澤彬都未能建功。

雄鷹終結者林詩翔第9局登板，悍將輪到中心棒次，接連解決張育成、范國宸後，被戴培峰敲出安打，孔念恩打向左外野飛球遭到王柏融接殺，守下這場1分差勝利。

雄鷹拿下隊史第100勝，也是洪一中帶隊雄鷹的第100勝，累積100勝122敗3和；同樣在2024年接手球隊兵符的陳金鋒，目前累積91勝133敗1和，還在挑戰百勝里程碑。

王柏融 曾子祐

