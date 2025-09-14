中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普
統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，對味全龍隊進行3連戰最後一戰，賽前邀請金曲歌后孫盛希擔任開球貴賓，她穿著13號球衣順利完成任務，笑說：「有點小擔心，還先在家裡丟東西，練練手臂。」
孫盛希表示，平常就很喜歡棒球，會去打擊練習場紓壓，但投球不太行；這是第2次參加開球活動，也是首次擔任投手，自己表現普普，希望比賽順利。
她說：「13號不僅是生日的日期，我覺得這個數字有種個性獨特、小叛逆的感覺。」
獅隊女孩日以童話樂園為主題，球場周邊充滿許多遊樂園布置，像是旋轉木馬及氣球拱門等，更於場外舞台架設卡拉OK，加上粉嫩色系視覺，將球場打造甜美浪漫可愛氛圍，闖關活動別具特色，其中更設置女孩的相關問題，考驗球迷對女孩是否了解。
這兩天進場贈品十分特別，除了女孩摺疊扇和手燈外，也有心晴寶盒和小卡盲包，方便球迷攜帶；賽前場外活動更規劃女孩簽名會，今天Maggie、詩詩、文慧真、柔一、包子、Joy、Yovia、Nozomi、芮絲、瑟七和賴賴一出場就受到球迷熱烈歡迎。
女孩日結束後，「HU'S PARTNER」胡金龍引退賽將於20日在高雄澄清湖棒球場展開，目前全台統一超商ibon售票系統預售票熱賣中，獅隊邀請球迷進場支持。
