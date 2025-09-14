快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

U18世界盃／中華隊奪季軍 辜仲諒高喊：是我們的驕傲

中央社／ 沖繩14日電
U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊與韓國交手打得激烈，終場以3比2奪下季軍，賽後中華民國棒球協會理事長辜仲諒（中）到場向教練致意。中央社記
U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊與韓國交手打得激烈，終場以3比2奪下季軍，賽後中華民國棒球協會理事長辜仲諒（中）到場向教練致意。中央社記

U18世界盃棒球賽落幕，美國抱回隊史第11冠，日本隊拿下亞軍，中華隊擊敗韓國、抱回季軍；辜仲諒以WBSC棒球執行副會長身分出席閉幕典禮，用中文直呼，中華隊「是我們的驕傲」。

U18世界盃棒球賽台灣隊季軍戰以3比2擊敗韓國隊，個人獎項方面，外野手李楷棋、一壘手曾聖恩獲選入全明星隊。

閉幕典禮上辜仲諒以世界棒壘球總會（WBSC）棒球執行副會長出席致詞，用日文、英文、中文3種語言輪流與現場的觀眾和前3名的球隊打招呼、獻上祝福。

辜仲諒輪到要跟台灣隊說恭喜時，直呼中華隊「是我的驕傲、是我們的驕傲」，接著不忘再補上一句：「贏韓國就是爽。」隨後替中華隊球員頒獎、掛上獎牌，現場台灣加油團也高喊Team Taiwan。

棒球 韓國隊

延伸閱讀

U18世界盃／柏斯維克7局完封日本 美奪隊史第11冠

U18世界盃／王奕翔不想被看不起 對韓中繼飆K振奮

U18世界盃／許書誠洗刷前戰挫敗 季軍戰攻守有表現

辜仲諒澄清湖大樓案遭判7年8月 聲請赴日為棒總選舉拉票遭駁

相關新聞

中職／悍將4連勝斷了…洪總帶領雄鷹拿百勝 比鋒總先一步達陣

富邦悍將隊挑戰球團史首度單周5戰全勝，今天在最後一關以0：1不敵台鋼雄鷹隊，悍將4連勝、雄鷹4連敗都在此役畫下句點，悍將...

U18世界盃／曾聖恩得分沒滑壘遭驅逐出場 中華隊將提申訴

U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊7局上平手時，曾聖恩跑回本壘先遭判出局，後改判阻擋得分，但曾聖恩沒有滑壘被驅逐出場，將提申...

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋有收穫，今天陳克羿演出6局僅失1分好投，林承飛第6局敲出逆轉三分砲，終場以3：2擊敗中信兄弟...

中職／郭俊麟優質先發仍是一勝難求 獅隊終止新莊球場7連勝

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再戰味全龍隊，先發投手郭俊麟投6局失3分，優質表現未獲隊友火力支援，獅隊終場以1：...

U18世界盃／關鍵本壘攻防改判！中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

U18世界盃棒球賽最後一天賽事，中華隊在季軍戰對決南韓隊，雙方一路僵持互有領先，中華隊7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，...

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，對味全龍隊進行3連戰最後一戰，賽前邀請金曲歌后孫盛希擔任開球貴賓，她穿著13號球衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。