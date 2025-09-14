U18世界盃／中華隊奪季軍 辜仲諒高喊：是我們的驕傲

U18世界盃棒球賽落幕，美國抱回隊史第11冠，日本隊拿下亞軍，中華隊擊敗韓國、抱回季軍；辜仲諒以WBSC棒球執行副會長身分出席閉幕典禮，用中文直呼，中華隊「是我們的驕傲」。

U18世界盃棒球賽台灣隊季軍戰以3比2擊敗韓國隊，個人獎項方面，外野手李楷棋、一壘手曾聖恩獲選入全明星隊。

閉幕典禮上辜仲諒以世界棒壘球總會（WBSC）棒球執行副會長出席致詞，用日文、英文、中文3種語言輪流與現場的觀眾和前3名的球隊打招呼、獻上祝福。

辜仲諒輪到要跟台灣隊說恭喜時，直呼中華隊「是我的驕傲、是我們的驕傲」，接著不忘再補上一句：「贏韓國就是爽。」隨後替中華隊球員頒獎、掛上獎牌，現場台灣加油團也高喊Team Taiwan。