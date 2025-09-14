U18世界盃／中華隊奪季軍 辜仲諒高喊：是我們的驕傲
U18世界盃棒球賽落幕，美國抱回隊史第11冠，日本隊拿下亞軍，中華隊擊敗韓國、抱回季軍；辜仲諒以WBSC棒球執行副會長身分出席閉幕典禮，用中文直呼，中華隊「是我們的驕傲」。
U18世界盃棒球賽台灣隊季軍戰以3比2擊敗韓國隊，個人獎項方面，外野手李楷棋、一壘手曾聖恩獲選入全明星隊。
閉幕典禮上辜仲諒以世界棒壘球總會（WBSC）棒球執行副會長出席致詞，用日文、英文、中文3種語言輪流與現場的觀眾和前3名的球隊打招呼、獻上祝福。
辜仲諒輪到要跟台灣隊說恭喜時，直呼中華隊「是我的驕傲、是我們的驕傲」，接著不忘再補上一句：「贏韓國就是爽。」隨後替中華隊球員頒獎、掛上獎牌，現場台灣加油團也高喊Team Taiwan。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言