快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／陳克羿6局好投封鎖兄弟 桃猿教頭認為修正1點會更好

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒14日在台北大巨蛋進行中信兄弟隊與樂天桃猿隊賽事，樂天派出陳克羿（圖）擔任先發投手。中央社
中華職棒14日在台北大巨蛋進行中信兄弟隊與樂天桃猿隊賽事，樂天派出陳克羿（圖）擔任先發投手。中央社

下半季冠軍爭霸進入最後不到一個月賽程，樂天桃猿陳克羿今天繳出6局失1分好投，幫助球隊以3：2擊敗中信兄弟隊，陳克羿拿下本季第2勝，在生涯第4個一軍賽季達到生涯10勝。

猿隊由陳克羿先發，以95球完成6局投球，被敲6安打、失1分，送出8次三振，失分出現在第3局，保送岳政華、陳俊秀敲安，形成一、三壘有人，許基宏以高飛犧牲打攻下1分。

猿隊教頭古久保健二指出，一直都滿期待陳克羿的表現，今天的球速有出來，其實可以更好，此役有比較多不必要的壞球，算是一點點小缺失，但還是很精彩的一場比賽。

陳克羿提到，今天整場的控制比之前更好，守備也給予很大幫忙，但最大課題還是保送，如果可以克服的話，會有更令人安心的內容。

他也坦言，去年在一軍留下2勝，今年在8月13日拿到本季首勝，相隔1個月再拿1勝，每一勝對自己來說都是滿不容易的感覺，自省還不夠穩定、必須更好，「可能自己能力還不到可以掌控每場比賽的感覺。」

兩隊在下半季戰績居前二，猿隊先前7場對戰處於1勝6敗劣勢，在這波3連戰搶下2勝，落後兄弟勝差縮小到2.5場。對於在這波重要系列賽搶下優勢，古久保健二強調，「對我們來說，每場都很重要，想辦法把每場比賽做到確實，因為選手都很努力，才有贏球的結果，接下來也是抱持要把每場比賽做到最好的目標。」

樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練古久保健二。記者季相儒／攝影

陳克羿 樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

中職／已預判胖哥會被敬遠 林承飛提前禱告「專注」炸裂三分砲

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

中職／林哲瑄曾是效仿對象 陳俊秀對同屆戰友說「辛苦了」

中職／新科巨蛋王誕生！宋晟睿單季第5轟 甩開朱育賢獨居第一

相關新聞

中職／悍將4連勝斷了…洪總帶領雄鷹拿百勝 比鋒總先一步達陣

富邦悍將隊挑戰球團史首度單周5戰全勝，今天在最後一關以0：1不敵台鋼雄鷹隊，悍將4連勝、雄鷹4連敗都在此役畫下句點，悍將...

U18世界盃／曾聖恩得分沒滑壘遭驅逐出場 中華隊將提申訴

U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊7局上平手時，曾聖恩跑回本壘先遭判出局，後改判阻擋得分，但曾聖恩沒有滑壘被驅逐出場，將提申...

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋有收穫，今天陳克羿演出6局僅失1分好投，林承飛第6局敲出逆轉三分砲，終場以3：2擊敗中信兄弟...

中職／郭俊麟優質先發仍是一勝難求 獅隊終止新莊球場7連勝

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，再戰味全龍隊，先發投手郭俊麟投6局失3分，優質表現未獲隊友火力支援，獅隊終場以1：...

U18世界盃／關鍵本壘攻防改判！中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

U18世界盃棒球賽最後一天賽事，中華隊在季軍戰對決南韓隊，雙方一路僵持互有領先，中華隊7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，...

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場擔任主隊，對味全龍隊進行3連戰最後一戰，賽前邀請金曲歌后孫盛希擔任開球貴賓，她穿著13號球衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。