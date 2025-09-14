中職／陳克羿6局好投封鎖兄弟 桃猿教頭認為修正1點會更好

下半季冠軍爭霸進入最後不到一個月賽程，樂天桃猿隊陳克羿今天繳出6局失1分好投，幫助球隊以3：2擊敗中信兄弟隊，陳克羿拿下本季第2勝，在生涯第4個一軍賽季達到生涯10勝。

猿隊由陳克羿先發，以95球完成6局投球，被敲6安打、失1分，送出8次三振，失分出現在第3局，保送岳政華、陳俊秀敲安，形成一、三壘有人，許基宏以高飛犧牲打攻下1分。

猿隊教頭古久保健二指出，一直都滿期待陳克羿的表現，今天的球速有出來，其實可以更好，此役有比較多不必要的壞球，算是一點點小缺失，但還是很精彩的一場比賽。

陳克羿提到，今天整場的控制比之前更好，守備也給予很大幫忙，但最大課題還是保送，如果可以克服的話，會有更令人安心的內容。

他也坦言，去年在一軍留下2勝，今年在8月13日拿到本季首勝，相隔1個月再拿1勝，每一勝對自己來說都是滿不容易的感覺，自省還不夠穩定、必須更好，「可能自己能力還不到可以掌控每場比賽的感覺。」