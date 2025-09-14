快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

中職／已預判胖哥會被敬遠 林承飛提前禱告「專注」炸裂三分砲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊林承飛敲出逆轉三分砲。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林承飛敲出逆轉三分砲。圖／樂天桃猿隊提供

中信兄弟隊今天在第6局選擇故意保送林泓育、對決林承飛，被他一棒掃出三分砲，樂天桃猿隊終場以3：2贏球。林承飛透露，早在林智平的打席就已經預想到，對手可能會閃林泓育，「那一霎那就覺得，把前面不好的都忘記，開始禱告，希望上帝可以不要讓我再想壞的，專心這次打擊，哪怕一顆球也要掌握住。」

兄弟今天在第3局靠許基宏高飛犧牲打先馳得點，左投魏碩成前5局封鎖猿隊，第6局被成晉敲二壘打，兩出局後輪到林泓育，對他祭出故意四壞，林承飛一棒讓這項調度成為失策。

林承飛賽後提到，林泓育被保送是自己早已預想到，在場下就開始禱告，告訴自己忘記不好的，專心在這次打席，「那時落後一分、兩出局，再怎樣就是專心這一次。每個人都很疲倦了，告訴自己扛起來、要跳出來，讓球隊可以贏球。」

本季已經累積7轟，但林承飛直言，全壘打並非自己該做的，他細數猿隊前段棒次，「阿立、晨威、智平、胖哥，這四個隨便都有兩個上壘，輪到我這棒就很關鍵，要想辦法打第一分或第二分。」

他說，猿隊從下半季開始常常得分集中在1、2局，其他局數有時連上壘都沒有，隊友之間彼此互相提醒，怎樣把上壘、串連做得更好。雖然球隊現在在爭取季後賽席次上相當看好，但他說這件事目前不在他們視線中，「現在沒去想這個，想的都是怎麼拿下這場勝利，怎麼創造得分機會，守備做好每顆球。」

林承飛 林泓育 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

中職／黃博多傳球失誤後…桃猿單局8分猛攻 中止對兄弟7連敗

中職／被林泓育爆哭嚇到 林智勝引退想感謝的人太多

中職／林泓育驚喜現身飆淚 林智勝下一步轉任龍隊教練

相關新聞

U18世界盃／曾聖恩得分沒滑壘遭驅逐出場 中華隊將提申訴

U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊7局上平手時，曾聖恩跑回本壘先遭判出局，後改判阻擋得分，但曾聖恩沒有滑壘被驅逐出場，將提申...

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋有收穫，今天陳克羿演出6局僅失1分好投，林承飛第6局敲出逆轉三分砲，終場以3：2擊敗中信兄弟...

U18世界盃／關鍵本壘攻防改判！中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

U18世界盃棒球賽最後一天賽事，中華隊在季軍戰對決南韓隊，雙方一路僵持互有領先，中華隊7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，...

U18世界盃／江庭毅對7局上判決一度困惑 中華隊連4屆站上頒獎台

U18世界盃棒球賽今天落幕，中華青棒隊在季軍戰以3：2擊敗南韓隊，從2019年起連續4屆賽事站上頒獎台，總教練廖宏淵賽後...

中職／陳克羿6局好投封鎖兄弟 桃猿教頭認為修正1點會更好

下半季冠軍爭霸進入最後不到一個月賽程，樂天桃猿隊陳克羿今天繳出6局失1分好投，幫助球隊以3：2擊敗中信兄弟隊，陳克羿拿下...

中職／已預判胖哥會被敬遠 林承飛提前禱告「專注」炸裂三分砲

中信兄弟隊今天在第6局選擇故意保送林泓育、對決林承飛，被他一棒掃出三分砲，樂天桃猿隊終場以3：2贏球。林承飛透露，早在林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。