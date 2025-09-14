中職／已預判胖哥會被敬遠 林承飛提前禱告「專注」炸裂三分砲

中信兄弟隊今天在第6局選擇故意保送林泓育、對決林承飛，被他一棒掃出三分砲，樂天桃猿隊終場以3：2贏球。林承飛透露，早在林智平的打席就已經預想到，對手可能會閃林泓育，「那一霎那就覺得，把前面不好的都忘記，開始禱告，希望上帝可以不要讓我再想壞的，專心這次打擊，哪怕一顆球也要掌握住。」

兄弟今天在第3局靠許基宏高飛犧牲打先馳得點，左投魏碩成前5局封鎖猿隊，第6局被成晉敲二壘打，兩出局後輪到林泓育，對他祭出故意四壞，林承飛一棒讓這項調度成為失策。

林承飛賽後提到，林泓育被保送是自己早已預想到，在場下就開始禱告，告訴自己忘記不好的，專心在這次打席，「那時落後一分、兩出局，再怎樣就是專心這一次。每個人都很疲倦了，告訴自己扛起來、要跳出來，讓球隊可以贏球。」

本季已經累積7轟，但林承飛直言，全壘打並非自己該做的，他細數猿隊前段棒次，「阿立、晨威、智平、胖哥，這四個隨便都有兩個上壘，輪到我這棒就很關鍵，要想辦法打第一分或第二分。」

他說，猿隊從下半季開始常常得分集中在1、2局，其他局數有時連上壘都沒有，隊友之間彼此互相提醒，怎樣把上壘、串連做得更好。雖然球隊現在在爭取季後賽席次上相當看好，但他說這件事目前不在他們視線中，「現在沒去想這個，想的都是怎麼拿下這場勝利，怎麼創造得分機會，守備做好每顆球。」