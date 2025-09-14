U18世界盃／柏斯維克7局完封日本 美奪隊史第11冠

快訊

中央社／ 沖繩14日電
美國隊興奮奪冢。WBSC官網
U18世界盃棒球賽冠軍戰美國今天與地主日本交手，破1.6萬名觀眾入場觀賽，美國靠著先發投手柏斯維克7局完封好投，率美國以2比0擊敗日本、奪下隊史第11冠。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，美國今天賽前唯一敗仗就是在超級循環賽不敵日本，今天兩隊冠軍戰再碰頭，前3局都沒有拿下分數。

美國隊4局上突破，1人出局後靠著舒梅克（BrodySchumaker）安打，靠著捕逸推進，墨菲（AnthonyMurphy）安打延續攻勢，傑克森（Jaden Jackson）補上安打，幫助美國隊先馳得點。

美國隊5局上攻勢再起，靠著接連四壞保送、暴投、觸身球保送攻占滿壘，舒梅克高飛犧牲打，幫助球隊多添1分保險分。

美國隊先發投手柏斯維克（Coleman Borthwick）展現壓制力，總計用82球完投7局，僅被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，完美壓制日本隊打線；美國奪下隊史U18世界盃第11冠，冠軍數追平古巴、並列最多。

日本隊先發投手末吉良丞投3.1局被敲5支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分；石垣元氣接替登板，後援投3.2局沒被敲出安打，投出2次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分。

