聽新聞
0:00 / 0:00
U18世界盃／江庭毅對7局上判決一度困惑 中華隊連4屆站上頒獎台
U18世界盃棒球賽今天落幕，中華青棒隊在季軍戰以3：2擊敗南韓隊，從2019年起連續4屆賽事站上頒獎台，總教練廖宏淵賽後接受大會官網訪問，他說：「中華隊由資深、年輕球員一起組隊，國際賽經驗並不豐富，我們做了一些很特別的事。」
中華隊今天7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，終場1分險勝南韓隊，繼2019年奪冠，2022、23年獲得亞軍後，連續4屆拚進前3名，也是隊史第8座季軍，歷年累積3座冠軍、10座亞軍、8座季軍（含U18前身IBAF世界青棒賽）。
中華隊面對南韓隊5名投手，全場揮出8支安打，比對方多兩支，許書誠包辦2安，前6棒帕蘇拉．塔基斯利尼安、李楷棋、曾聖恩、吳承皓、江庭毅、蔡琞傑各有1安。
7局上2出局時，江庭毅關鍵安打送回二壘上的曾聖恩， 他說：「當時對方投手不可能投速球，面對變速球打得不錯，覺得很幸運；我們在本屆賽事剛開始表現不佳，但靠團隊合作獲得季軍，全隊都很高興。」
這個本壘攻防成為雙方勝敗關鍵，曾聖恩衝回本壘時，主審一度判決出局，且以危險動作衝撞捕手為由，將他驅逐出場，中華隊立刻提出抗議，大會看過電視重播畫面後改判得分，主因是南韓隊捕手妨礙跑壘。
江庭毅表示，自己看得很仔細，確定曾聖恩安全回壘，看到主審判他出局覺得困惑，經過改判後變得很開心。
曾聖恩說：「對方外野手回傳球比預想還快，因此放慢速度，本來想要避開捕手觸殺，順勢踩到壘包。」
廖宏淵強調，確定曾聖恩未在本壘發生碰撞，因此對判決提出質疑。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言