U18世界盃／江庭毅對7局上判決一度困惑 中華隊連4屆站上頒獎台

U18世界盃棒球賽今天落幕，中華青棒隊在季軍戰以3：2擊敗南韓隊，從2019年起連續4屆賽事站上頒獎台，總教練廖宏淵賽後接受大會官網訪問，他說：「中華隊由資深、年輕球員一起組隊，國際賽經驗並不豐富，我們做了一些很特別的事。」

中華隊今天7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，終場1分險勝南韓隊，繼2019年奪冠，2022、23年獲得亞軍後，連續4屆拚進前3名，也是隊史第8座季軍，歷年累積3座冠軍、10座亞軍、8座季軍（含U18前身IBAF世界青棒賽）。

中華隊面對南韓隊5名投手，全場揮出8支安打，比對方多兩支，許書誠包辦2安，前6棒帕蘇拉．塔基斯利尼安、李楷棋、曾聖恩、吳承皓、江庭毅、蔡琞傑各有1安。

7局上2出局時，江庭毅關鍵安打送回二壘上的曾聖恩， 他說：「當時對方投手不可能投速球，面對變速球打得不錯，覺得很幸運；我們在本屆賽事剛開始表現不佳，但靠團隊合作獲得季軍，全隊都很高興。」

這個本壘攻防成為雙方勝敗關鍵，曾聖恩衝回本壘時，主審一度判決出局，且以危險動作衝撞捕手為由，將他驅逐出場，中華隊立刻提出抗議，大會看過電視重播畫面後改判得分，主因是南韓隊捕手妨礙跑壘。

江庭毅表示，自己看得很仔細，確定曾聖恩安全回壘，看到主審判他出局覺得困惑，經過改判後變得很開心。

曾聖恩說：「對方外野手回傳球比預想還快，因此放慢速度，本來想要避開捕手觸殺，順勢踩到壘包。」