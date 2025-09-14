快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊陳克羿先發6局僅失1分。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳克羿先發6局僅失1分。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋有收穫，今天陳克羿演出6局僅失1分好投，林承飛第6局敲出逆轉三分砲，終場以3：2擊敗中信兄弟隊，在這波與龍頭兄弟的直接對戰中收下2勝1敗。

猿隊由陳克羿先發，以95球完成6局投球，被敲6安打、失1分，送出8次三振，失分出現在第3局，保送岳政華、陳俊秀敲安，形成一、三壘有人，許基宏以高飛犧牲打攻下1分。

猿隊雖先處於0：1落後，但陳克羿未讓差距擴大，包括第5局一出局、二三壘有人局面力守不失，猿隊打線則在6局下終於突破兄弟左投魏碩成，成晉先敲二壘打，兩出局後，選擇故意保送林泓育、對決林承飛，結果被一棒掃出逆轉三分砲，魏碩成最終留下6局失3分。

陳冠宇8局上遭前兩位打者許基宏、黃韋盛都敲安打，又現危機場面，推進二、三壘有人後，詹子賢以高飛犧牲打送回1分，兄弟追近至2：3落後。

兩隊在下半季戰績居前二，猿隊先前7場對戰處於1勝6敗劣勢，在這波3連戰搶下2勝，落後勝差縮小到2.5場。

林承飛第6局敲出三分砲。圖／樂天桃猿隊提供
林承飛第6局敲出三分砲。圖／樂天桃猿隊提供

陳克羿 許基宏 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／黃博多傳球失誤後…桃猿單局8分猛攻 中止對兄弟7連敗

中職／前9局接力無安打差點贏不了 兄弟延長賽11局險勝雄鷹

中職／挺過「光害」拿勝投 羅戈：跟我想的相反

中職／投到眼冒金星…魏碩成每局拒絕王建民退場詢問有暖心原因

相關新聞

U18世界盃／曾聖恩得分沒滑壘遭驅逐出場 中華隊將提申訴

U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊7局上平手時，曾聖恩跑回本壘先遭判出局，後改判阻擋得分，但曾聖恩沒有滑壘被驅逐出場，將提申...

中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋有收穫，今天陳克羿演出6局僅失1分好投，林承飛第6局敲出逆轉三分砲，終場以3：2擊敗中信兄弟...

U18世界盃／關鍵本壘攻防改判！中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

U18世界盃棒球賽最後一天賽事，中華隊在季軍戰對決南韓隊，雙方一路僵持互有領先，中華隊7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，...

U18世界盃／江庭毅對7局上判決一度困惑 中華隊連4屆站上頒獎台

U18世界盃棒球賽今天落幕，中華青棒隊在季軍戰以3：2擊敗南韓隊，從2019年起連續4屆賽事站上頒獎台，總教練廖宏淵賽後...

中職／已預判胖哥會被敬遠 林承飛提前禱告「專注」炸裂三分砲

中信兄弟隊今天在第6局選擇故意保送林泓育、對決林承飛，被他一棒掃出三分砲，樂天桃猿隊終場以3：2贏球。林承飛透露，早在林...

U18世界盃／柏斯維克7局完封日本 美奪隊史第11冠

U18世界盃棒球賽冠軍戰美國今天與地主日本交手，破1.6萬名觀眾入場觀賽，美國靠著先發投手柏斯維克7局完封好投，率美國以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。