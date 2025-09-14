中職／窮養的桃猿有出息 正面對決兄弟搶2勝施壓季冠軍爭霸

樂天桃猿隊本周末在台北大巨蛋有收穫，今天陳克羿演出6局僅失1分好投，林承飛第6局敲出逆轉三分砲，終場以3：2擊敗中信兄弟隊，在這波與龍頭兄弟的直接對戰中收下2勝1敗。

猿隊由陳克羿先發，以95球完成6局投球，被敲6安打、失1分，送出8次三振，失分出現在第3局，保送岳政華、陳俊秀敲安，形成一、三壘有人，許基宏以高飛犧牲打攻下1分。

猿隊雖先處於0：1落後，但陳克羿未讓差距擴大，包括第5局一出局、二三壘有人局面力守不失，猿隊打線則在6局下終於突破兄弟左投魏碩成，成晉先敲二壘打，兩出局後，選擇故意保送林泓育、對決林承飛，結果被一棒掃出逆轉三分砲，魏碩成最終留下6局失3分。

陳冠宇8局上遭前兩位打者許基宏、黃韋盛都敲安打，又現危機場面，推進二、三壘有人後，詹子賢以高飛犧牲打送回1分，兄弟追近至2：3落後。