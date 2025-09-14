U18世界盃／許書誠洗刷前戰挫敗 季軍戰攻守有表現

快訊

中央社／ 沖繩14日電
U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊14日與韓國交手打得激烈，終場以一分之差擊敗韓國，游擊手許書誠守備表現優異。中央社
U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊14日與韓國交手打得激烈，終場以一分之差擊敗韓國，游擊手許書誠守備表現優異。中央社

U18世界盃棒球賽游擊手許書誠克服前戰對韓國守備失誤的挫折，今天季軍戰再碰頭，攻守有表現，最後一局守住兩個游擊防區滾地球，中華隊復仇奪季軍，想跟隊友說：「我愛你們。」

U18世界盃棒球賽中華隊游擊手許書誠在超級循環賽首戰與韓國比賽，1局接連守備失誤被換下場落淚，隊友、教練、家人、心理老師不斷協助調整心情，隔天對波多黎各比賽再上守備，表現回穩。

今天季軍戰中華隊再與韓國碰頭，許書誠攻守有表現，3局上敲出安打，5局上再敲安打、跑回第1分；守備方面7局下前兩個出局數，都是打到游擊防區，許書誠穩穩抓下出局數，終場以3比2搶勝。

中華隊總教練廖宏淵賽後特別點名，許書誠季軍戰表現應該可以洗刷前一場的不好，攻擊、守備都有發揮水準。

許書誠表示，賽前還是會緊張，但做了很多心理建設，相信自己可以，前一場的挫折當作經驗，守備上要更積極、謹慎處理。

今天7局下許書誠也對自己信心喊話，「球打過來一定會接到」，今天打擊也算有打開，大家團結一起搶勝，想要跟隊友說：「我愛你們。」首度披上國家隊戰袍，他表示，最大收穫是心態上的調整。

中華隊「心靈導師」投手王奕翔先前跟許書誠長談超過半小時，他表示，有鼓勵許書誠，棒球不是只有一場比賽，看到許書誠越來越穩定，很替對方開心，相信之後許書誠會越來越好。

