中職／「宇宙瘋邦」又來了！悍將拚9年來首見單周「5戰全勝」

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將將挑戰歷史。記者余承翰／攝影
雖然已經提前從季後賽爭奪戰淘汰，但「心中無戰績」的富邦悍將，近期反而展現超級火燙狀態，整個9月呈現與先前截然不同的面貌。

倘若今晚他們能再度擊敗台鋼雄鷹，不僅能完成本季首度「周末3連戰橫掃」，更有機會創下富邦隊史9年來首度單周5戰全勝、勝率百分百的紀錄。

近一週富邦表現持續升溫，從天母起連兩場擊退味全龍，接著轉戰澄清湖又連續兩度擊敗台鋼，風光笑納4連勝。這波氣勢讓球隊在淘汰指數歸零後明顯鬆綁，展現前所未有的進攻與士氣。

回顧球團歷史，自2017年更名加入中職以來，富邦悍將僅在今年6月底打出過單周5勝佳績，但當時是在6連戰之中夾雜1場敗仗，最終以5勝1敗作收；若今晚順利奪勝，將迎來首度單周「5勝0敗」的完美紀錄。若再往前追溯至義大犀牛時期，上一回達成單周5戰全勝已經是2016年9月的事情了。

此外，罕見能夠完成周末3連戰「橫掃戲碼」的悍將，近5年只有先後在2020年8月對統一獅、2022年5月對樂天桃猿、2023年8月對味全龍，以及2024年7月對台鋼完成橫掃，如今他們將有機會對台鋼如法炮製。

連戰 對台 義大 天母 澄清湖

