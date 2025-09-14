U18世界盃／中華隊關鍵本壘攻防勝出 高志綱分析主審改判原因

中華青棒隊今天在U18世界盃棒球賽以3：2擊敗南韓，連續4屆打進前3名，7局上本壘攻防成為贏球關鍵，捕手出身的中華職棒統一獅隊首席教練高志綱，看過這場季軍戰畫面後表示，主審改判的原因就是南韓捕手妨礙跑壘。

中華隊11日在複賽首戰1：8不敵南韓，今天復仇成功，也讓南韓排名掉到第4，不少球員當場落淚。

中華隊今天打完前5局2：1領先，6局下被追平比數，7局上李楷棋揮出安打，曾聖恩內野滾地球造成李楷棋出局，但自己跑上一壘，再靠吳承皓滾地球攻占二壘，接著江庭毅揮出安打送回曾聖恩，攻下致勝分。

這個本壘攻防成為雙方勝敗關鍵，曾聖恩衝回本壘時未採取滑壘動作，而是衝向南韓捕手李徽成，在本壘前遭觸殺；主審一度判決曾聖恩出局，而且將他驅逐出場，中華隊立刻提出抗議，大會看過電視重播畫面後改判得分，南韓教練團一度無法接受。

南韓回傳球很快，高志綱分析，曾聖恩應是覺得滑壘也來不及了，因此直接跑向本壘，主審看到南韓捕手順勢觸殺的動作，認為曾聖恩有衝撞意圖，形成危險動作，因此直接判他出場。

至於看過畫面改判一事，高志綱表示，南韓捕手在球還未傳回本壘前，已經占住曾聖恩的跑壘路線，先在本壘卡位，這個守備動作不被允許。

高志綱說，如果南韓捕手先接到球，再擋住本壘就沒有問題，因此被判定妨礙守備，中華隊才會得分，「南韓捕手先站在本壘邊緣，應是為了較好處理外野手傳來的彈跳球，但球還沒有傳進來，就 是不能先卡位。」