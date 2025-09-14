U18世界盃／曾聖恩自評都衝第一 沒滑壘怕撞到捕手

快訊

中央社／ 沖繩14日電
U18世界盃棒球賽季軍戰14日與韓國交手，中華隊7局上有插曲，曾聖恩（左）跑回本壘被判出局，一度還被主審判離場，經過重播輔助判決改判阻擋得分。中央社
U18世界盃棒球賽季軍戰14日與韓國交手，中華隊7局上有插曲，曾聖恩（左）跑回本壘被判出局，一度還被主審判離場，經過重播輔助判決改判阻擋得分。中央社

U18世界盃棒球賽中華隊今天季軍戰以3比2擊敗韓國，跑回致勝分的曾聖恩因為沒滑壘被驅逐出場，他解釋是怕撞到捕手。他自評世界盃表現中規中矩，並笑說：「我都衝在第一個。」

U18世界盃棒球賽中華隊今天季軍戰與韓國交手，6局打完兩隊2比2戰成平手，7局上2人出局、曾聖恩在二壘，江庭毅敲出安打，曾聖恩跑回本壘，一開始被判出局並被驅逐出場，後來經過抗議，改判韓國捕手阻擋、中華隊得分算數，但曾聖恩因為沒有滑壘被驅逐出場。

曾聖恩表示，當下已經2人出局，自己在得點圈，看到江庭毅安打想著要拚一下，回到本壘看到捕手擋住路線，怕撞到捕手所以沒有滑壘，但馬上有跟主審反映是阻擋，只是搞不清楚為什麼被驅逐出場，所以有點生氣，沒想到生涯首次被驅逐出場就是在世界盃。

曾聖恩表示，後來看到抗議成功、中華隊得分算數後開心到跳起來，比較可惜的是因為被驅逐出場，所以沒辦法跟著隊友一起衝上場灑水慶祝拿到季軍。

曾聖恩曾表示，希望可以當球隊的關鍵人物。他自評此次表現中規中矩，並笑說「算是有關鍵，我都衝在第一個、開第一槍」，謝謝自己這段時間的努力，在世界盃舞台扛住壓力，也謝謝教練團這幾個月帶著大家，大家都辛苦了。

