U18世界盃／曾聖恩自評都衝第一 沒滑壘怕撞到捕手
U18世界盃棒球賽中華隊今天季軍戰以3比2擊敗韓國，跑回致勝分的曾聖恩因為沒滑壘被驅逐出場，他解釋是怕撞到捕手。他自評世界盃表現中規中矩，並笑說：「我都衝在第一個。」
U18世界盃棒球賽中華隊今天季軍戰與韓國交手，6局打完兩隊2比2戰成平手，7局上2人出局、曾聖恩在二壘，江庭毅敲出安打，曾聖恩跑回本壘，一開始被判出局並被驅逐出場，後來經過抗議，改判韓國捕手阻擋、中華隊得分算數，但曾聖恩因為沒有滑壘被驅逐出場。
曾聖恩表示，當下已經2人出局，自己在得點圈，看到江庭毅安打想著要拚一下，回到本壘看到捕手擋住路線，怕撞到捕手所以沒有滑壘，但馬上有跟主審反映是阻擋，只是搞不清楚為什麼被驅逐出場，所以有點生氣，沒想到生涯首次被驅逐出場就是在世界盃。
曾聖恩表示，後來看到抗議成功、中華隊得分算數後開心到跳起來，比較可惜的是因為被驅逐出場，所以沒辦法跟著隊友一起衝上場灑水慶祝拿到季軍。
曾聖恩曾表示，希望可以當球隊的關鍵人物。他自評此次表現中規中矩，並笑說「算是有關鍵，我都衝在第一個、開第一槍」，謝謝自己這段時間的努力，在世界盃舞台扛住壓力，也謝謝教練團這幾個月帶著大家，大家都辛苦了。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言