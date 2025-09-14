U18世界盃／曾聖恩得分沒滑壘遭驅逐出場 中華隊將提申訴

U18世界盃棒球賽季軍戰中華隊7局上平手時，曾聖恩跑回本壘先遭判出局，後改判阻擋得分，但曾聖恩沒有滑壘被驅逐出場，將提申訴；中華以3比2擊敗韓國奪季軍，總教練廖宏淵感謝大家支持。

U18世界盃棒球賽今天季軍戰中華與韓國隊交手，兩隊6局打完2比2平手，7局上中華隊有攻勢，2人出局、曾聖恩在得點圈，江庭毅敲出安打，曾聖恩跑回本壘，一開始被判出局，隨後主審比出驅逐出場手勢。

中華隊教練團抗議，認為韓國隊捕手阻擋本壘，經過重播輔助判決改判為阻擋、得分算數，但曾聖恩仍被驅逐出場；曾聖恩驅逐出場的部分，主要是認定跑者回本壘時，為了安全考量需要正常滑壘，但曾聖恩沒有滑壘。

中華隊總教練廖宏淵表示，7局的驅逐出場判決會再提申訴，但也提到有感受到大家很用心想要贏球、積極表現，投手有效壓制，野手也戰戰兢兢，大家都表現很好。

比賽過程中有鼓勵也有批評，廖宏淵表示，這個位置本來就是這樣，表現不好，球員教練要有被球迷討厭的勇氣，表現好的時候，球迷也會不吝嗇給予鼓勵，謝謝球迷對國家隊的支持，相信未來不管是誰代表參賽，都可以越來越好。

U18世界盃棒球賽季軍戰台灣14日與韓國交手，中華隊7局上有插曲，曾聖恩（左）跑回本壘被判出局，一度還被主審判離場，經過重播輔助判決改判阻擋得分。中央社