圖輯／中華隊關鍵改判得利！U18世界盃季軍戰驚險退南韓
U18世界盃棒球賽一路走來跌跌撞撞的中華隊，在季軍戰對決南韓隊也是陷入苦戰，直到7局上靠江庭毅揮出關鍵安打，加上本壘攻防一次關鍵的改判，中華隊取得寶貴分數，終場以3：2險勝，奪下本屆賽事季軍，也是連續4屆打進前3名。
中華隊此戰先後動用劉任右、王奕翔、蘇嵐鴻3名投手，只讓南韓擊出6支安打，但包含指定打擊金建輝的陽春砲，這也是南韓在本屆賽事唯一全壘打紀錄。
中華隊在2019年U18世界盃奪冠，2022、23年獲得亞軍，本屆賽事雖中斷連續4屆晉級冠軍戰紀錄，至少完成連4屆拚進前3名。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言