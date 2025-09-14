圖輯／中華隊關鍵改判得利！U18世界盃季軍戰驚險退南韓

U18世界盃棒球賽一路走來跌跌撞撞的中華隊，在季軍戰對決南韓隊也是陷入苦戰，直到7局上靠江庭毅揮出關鍵安打，加上本壘攻防一次關鍵的改判，中華隊取得寶貴分數，終場以3：2險勝，奪下本屆賽事季軍，也是連續4屆打進前3名。

中華隊此戰先後動用劉任右、王奕翔、蘇嵐鴻3名投手，只讓南韓擊出6支安打，但包含指定打擊金建輝的陽春砲，這也是南韓在本屆賽事唯一全壘打紀錄。

中華隊在2019年U18世界盃奪冠，2022、23年獲得亞軍，本屆賽事雖中斷連續4屆晉級冠軍戰紀錄，至少完成連4屆拚進前3名。

中華隊奪下今年U18世界盃棒球賽季軍。圖／中華棒球協會提供

中華隊先發投手劉任右。圖／中華棒球協會提供

