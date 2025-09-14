中職／剛說介在「能上場與不能上場之間」 林子偉還是降二軍

中信兄弟、樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋進行3連戰最終戰，兩隊選手異動都是2升2降，猿隊林子偉賽前據總教練古久保健二透露是介在「有點不能上場、又可以上場的狀態」，最終仍降下二軍。

兄弟今天升上詹子賢、陳冠穎，降下黃博多、謝榮豪，外野手詹子賢7月底因手指傷勢下二軍，相隔1個半月回歸前線，擔任先發第七棒、左外野手，他笑說原本預計歸期更慢，自己恢復狀況算滿快的，「多吃一些有膠質的東西。」

詹子賢的傷情出現在食指，影響丟球，7月29日降下二軍後，9月恢復在二軍出賽，今天出現在台北大巨蛋，直接回到先發打線。

中信兄弟隊詹子賢。圖／中信兄弟隊提供

詹子賢表示，自己算是比較不怕痛，所以一直都有在練球，「怕沒在練，回來會差很多。」他說目前身體狀況都還不錯，就差實戰，每場一軍賽事也都有看，「比較多傷兵，不管一軍、二軍都滿辛苦的。」

猿隊則是降下林子偉、呂詠臻，升上今天的先發投手陳克羿及游承勳。古久保健二賽前透露，林子偉的狀況目前還不太確定，陳晨威未排進先發打線，則是單純因為近況不好。