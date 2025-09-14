中職／「0轟俱樂部」差點退會 馬傑森建功開心卻被吐槽「去重訓」

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊打者馬傑森。本報資料照片
樂天桃猿馬傑森打到職棒生涯第6季，還在等待可以退出「0轟俱樂部」的那一轟，昨天第3局的打席氣勢十足，最終在牆前遭到接殺，他是下來後被隊友、教練猛虧「有沒有重訓」，才知道就差一點點。

馬傑森昨天一開賽就頂替林子偉的先發二壘、第八棒，第3局在一出局、滿壘上場打擊，面對謝榮豪，一棒打向左外野，頗有生涯首轟氣勢，結果在牆前遭到接殺，仍靠高飛犧牲打貢獻打點。

馬傑森表示，那個打席因為滿壘、一出局，「不管怎樣，就是往外野攻擊，高飛犧牲打至少有1分，有達成了就還滿開心，就趕快跑下來。」結果一回到休息區，迎接自己的卻是滿滿吐槽，「隊友都在虧啊！連打擊教練都說『到底有沒有做重量』。」他後來去看了打席影片，「才發現真的滿接近，好像真的有那麼一絲機會。」

他說之前在新莊棒球場曾經打到全壘打牆上的黃線後彈回來，應是最接近開轟的一次，昨天那球也有許多隊友都覺得，如果是在其他球場，應該就是全壘打了。

馬傑森目前生涯291場出賽、930打席，全壘打仍掛蛋，二軍則是打過2轟，但也是兩年前的事了，分別在2022年狙擊統一獅隊林原裕、2023年棒打中信兄弟隊盧孟揚。此外，目前全聯盟生涯500打席以上還是0轟的現役選手，只有他和富邦悍將隊孔念恩（567打席）。

馬傑森不諱言，進職棒到現在，力量也有成長，打擊練習也是可以過牆，但確實很久沒有在實戰中打過全壘打了，加上對手也對自己比較熟悉，「自己也要想辦法再去多突破。」

