中職／陳琥「變」出8月後宰制數據 王建民不排除重啟小分差實驗

中信兄弟隊昨天以0：8不敵樂天桃猿隊，亮點是陳琥一口氣完成後援5局僅被敲1安打、無失分好投，8月後出賽20局沒有掉分，投手教練王建民指出，他今年改變的關鍵在於增加變化球的使用，他也說以陳琥目前的表現，會考慮接下來在比分比較接近的狀況下讓他上場。

陳琥在8月後的出賽，合計20局僅被敲5安打、無失分，被打擊率只有0.078、每局被上壘率0.65，都是宰制性的數據。

「他今年不像去年綁手綁腳，加進他的變化球。」王建民表示，陳琥去年感覺只剩直球和卡特球，變化球、變速球都變得很少，希望他把他的變化球量再拉多一點，「他是球質、變化球不錯的投手，今年可以大膽使用變化球，改變卡特球的位移，今年卡特有點像滑球的感覺。」

陳琥昨天面對樂天桃猿隊後援5局僅被敲1安打、無失分。圖／中信兄弟隊提供

值得注意的是，陳琥因多在大比分差距情況下登板，球迷戲稱是「落後塞揚」，教練團對他在有壓力場面下的投球也還抱持觀望。數據顯示，陳琥本季面對177打席，高達148打席是在比分落後局面，平手為7打席、領先為22打席。

王建民坦言，去年有試過讓他在差距比較接近時登板，但變得有點太過小心在丟每顆球，「可能因為太想要有表現，想把每顆球都丟到很精準，但如果裁判不撿，他就會比較吃虧，不像分差大時很輕鬆去和打者周旋。」但他也肯定陳琥近期的表現，「以目前表現，當然有機會試試看分數接近一點時。」