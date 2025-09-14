中職／黃博多連續爆先調離輪值 謝榮豪一起下二軍是因辛苦了

中信兄弟隊洋投黃博多近兩場先發合計只投6.2局丟掉13分（責失7分），今天已經降下二軍，投手教練王建民認為他的問題出在控球，利用這段時間先好好調整。黃博多、謝榮豪今天降下二軍，空缺先升上陳冠穎、詹子賢，尚未在一軍開箱的洋投韋禮加將在下周升上一軍。

王建民指出，黃博多比較大的問題在控球，常常先處於球數落後，被迫要丟好球時，打者就比較好攻擊，「把他先調離一軍輪值，利用這段時間在牛棚、二軍出賽調整。」

至於韋禮加在二軍的出賽狀況，王建民認為大致穩定、沒有太大落差，預計在下周周間的賽事啟用。

同日降下二軍的謝榮豪，是因考量身體狀況比較疲勞，王建民表示，「他今年整年比較辛苦，5局前都是在他在熱身，身體比較疲勞。」陳冠穎目前身體狀況恢復回報都正常，繼7月底後再返一軍作戰。