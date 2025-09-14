U18世界盃／關鍵本壘攻防改判！中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

U18世界盃棒球賽最後一天賽事，中華隊在季軍戰對決南韓隊，雙方一路僵持互有領先，中華隊7局上靠江庭毅關鍵安打攻下致勝分，終場以3：2險勝，奪下本屆賽事季軍，也是連續4屆打進前3名。

中華隊11日在複賽首戰1：8不敵南韓隊，劉任右先發兩局失4分吞敗，兩隊今天再次交手，在日本沖繩奧武山棒球場決戰；劉任右再次登板先發3局，被揮出3支安打、失1分，投出4次三振、未有保送，唯一失分是2局下被對方指定打擊金建輝揮出陽春砲，也是南韓在本屆賽事唯一全壘打紀錄。

中華隊面對南韓隊先發投手金約爾，開賽連續3名打者遭三振，2局上兩出局後，蔡琞傑揮出全隊第1支安打，3局上許書誠也出現安打，不過都留下殘壘。

4局上曾聖恩揮出二壘打，再靠吳承皓犧牲觸擊推進三壘，下一棒江庭毅獲保送，南韓隊先發投手金約爾退場，崔曜翰接手後連續解決兩名打者，化解中華隊攻勢。

中華隊連續3局留下殘壘，5局上終於改變命運，1出局後許書誠、帕蘇拉．塔基斯利尼安連續安打攻占一、三壘，李楷棋揮出游擊方向滾地球，攻下全隊第1分，2出局後吳承皓關鍵安打再下一城，以2：1超前比數。

中華隊第2任投手王奕翔4局下登板，連續兩局讓南韓隊掛零，但6局下2出局後，對金智碩投出觸身球、被盜上二壘，再被金建輝揮出二壘打，遭追成2：2平手，中華隊換上蘇嵐鴻投球，讓南韓隊留下殘壘。

中華隊7局上李楷棋揮出安打，曾聖恩內野滾地球造成李楷棋出局，但他攻占一壘，再靠吳承皓滾地球站上二壘，接著江庭毅揮出安打送回曾聖恩，攻下致勝分；這個本壘攻防相當關鍵，主審一度判決曾聖恩出局，重新看過比賽畫面後，改判南韓隊捕手擋住本壘板，防礙球員跑壘，中華隊得分。

蘇嵐鴻後援1.1局未失分奪勝，中華隊在2019年U18世界盃奪冠，2022、23年獲得亞軍，本屆賽事雖中斷連續4屆晉級冠軍戰紀錄，至少完成連4屆拚進前3名。