U18世界盃／「台灣尚勇」唱進沖繩 中華隊小將直呼感動震撼

「台灣尚勇」唱進日本沖繩，U18世界盃棒球賽在沖繩舉行，現場台灣加油團聲勢浩大，唱起多首中職應援曲，台灣球員們聽到直呼感動、震撼，投手王奕翔想起經典賽氛圍。

U18世界盃棒球賽在沖繩舉行，從預賽開始，台灣加油團場場到場支持，也把加油樂隊搬入主球場那霸Cellular Stadium，昨天與日本隊比賽，加油聲勢不輸地主日本，現場響起多首熟悉的中職球隊加油曲，高唱「台灣尚勇」。

U18世界盃棒球賽台灣季軍戰14日與韓國交手，台灣選手在賽前互相擊掌打氣。圖中央社提供

中華隊陣中投手王奕翔表示，聽到「台灣尚勇」在沖繩球場響起很感動，他在2023年世界棒球經典賽時，曾在台中洲際棒球場當球僮，當時看到很多球迷進場加油，昨天那種加油聲，讓他想起經典賽的氛圍。

昨天休息區中沒有上場的球員們，也跟著加油曲搭肩唱「台灣尚勇」，希望在球隊落後時用不同的方式替自己加油打氣、拉起氣氛。