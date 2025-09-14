U18世界盃／甩貧打！中華隊排「鋸齒打線」 迎戰韓國右手側投
U18世界盃棒球賽中華隊季軍戰與韓國交手，為應對韓國隊右手側投金約爾，中華隊排出「鋸齒打線」應戰，希望左打能有效發揮「剋怪投」的功效，打線能串連搶分。
U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，季軍戰將於台灣時間上午10時開打。中華隊派出王牌左投劉任右先發，韓國隊則派出右側投手金約爾（Kim Joel，音譯）先發。
中華隊總教練廖宏淵受訪表示，看情蒐影片，金約爾屬側投手，出手點又比中信兄弟李振昌再更低一點，武器球是伸卡球，會製造比較多的滾地球，應對側投手，中華隊打線也有微調，排出右打、左打、右打、左打交替的「鋸齒打線」。
中華隊先發打序開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、2棒李楷棋（右外野）、3棒起為曾聖恩（一壘）、吳承皓（二壘）、江庭毅（捕手）、蔡琞傑（左外野），張育豪打7棒指定打擊，8棒為張乙安（三壘）、9棒為許書誠（游擊）。
廖宏淵表示，右打者進攻時配合戰術、可能會有比較多的暗號，希望做機會給左打者攻擊，先決條件就是要先上壘。
