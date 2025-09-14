U18世界盃／中華隊季軍戰劉任右先發盼復仇 韓派右投應戰
U18世界盃棒球賽中華隊今天與韓國爭季軍，派出王牌左投劉任右先發，盼將實力全部展現，大家一起努力奪勝、成功復仇；韓國隊派出右投手金約爾先發。
U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，台灣時間今天上午10時中華隊與韓國季軍戰交手，兩隊前一次交手是在11日超級循環賽首戰，當時中華隊以1比8吞敗。
中華隊今天派出最快球速可達150公里的左投劉任右先發，劉任右也是11日與韓國比賽先發投手，11日比賽開賽就有狀況，總計投2局被敲出4支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉4分（3分責失分）、吞下敗投。
劉任右昨天賽後受訪表示，再扛對韓國先發，會更仔細的研究情蒐和策略，平常心面對每名打者，也希望打線可以發揮實力，「只要發揮實力，相信我們一定會很好」。上一次對決吞敗，季軍戰盼展現全部的實力，抱持復仇的心態面對每名打者。
韓國隊派出右投手金約爾（Kim Joel，音譯）先發，金約爾預賽對古巴、南非都有登板，超級循環賽則是在12日對美國比賽有中繼登板，對美國投3局被敲出3支安打，投出2次三振、無失分，目前3場比賽總計投10.1局無失分。
