聽新聞
0:00 / 0:00

U18世界盃／中華隊不敵日本 今與南韓爭季軍

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
U18世界盃棒球賽，中華隊今天將與南韓隊爭季軍。圖／中華棒球協會提供
U18世界盃棒球賽，中華隊今天將與南韓隊爭季軍。圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽複賽昨天落幕，中華隊在最終戰以1：9不敵日本隊，不影響獎牌戰形勢，今天上午10點將在季軍戰面對南韓隊，力拚雪恥站上頒獎台。

中華隊昨天遭遇震撼教育，在這場「消化試合」推出以內野手入選、本身為二刀流的張乙安先發，是他在本屆賽會首度登板投球，只投1.1局，被敲6安打、失6分。

張乙安首局因二壘手吳承皓失誤面臨上壘者，日本隊兩支二壘打各挹注1分；第2局面對5人次被敲4安打，中華隊換上何樺接手，面對6人次，也被敲出4安打、失3分（責失2分），日本隊2局打完已經取9：0領先。

中華隊直到林珺希第3局接手投球，中繼2局，加上蘇嵐鴻負責1局，都未讓日本隊再添分數，避免戰局再失控。

日本隊由左投下重賢慎先發，投3局被敲2安打、無失分；中華隊面對第二任投手辻琉沙，在第5局靠2安打、1保送攻占滿壘，日本換上中野大虎，僅靠曾聖恩選到保送擠回1分，第6、7局的攻勢雖站上得點圈，無法再添分數，最終就以8分差敗陣。

延伸閱讀

U18世界盃／蔡琞傑敲三壘打釋壓力 季軍戰盼雪恥

U18世界盃／帕蘇拉後援登板 飆出生涯最速142公里

U18世界盃／台韓爭季軍 劉任右再先發：把失去討回

U18世界盃／許書誠挫折中「長大」 王奕翔扮心靈導師

相關新聞

U18世界盃／中華隊不敵日本 今與南韓爭季軍

U18世界盃棒球賽複賽昨天落幕，中華隊在最終戰以1：9不敵日本隊，不影響獎牌戰形勢，今天上午10點將在季軍戰面對南韓隊，...

台南亞太棒球中心、樂天巨人球團簽約 推進台韓交流

推動國際體育交流，台南市與韓國職棒樂天巨人球團簽訂「亞太國際棒球訓練中心」場地合作契約，長期合作，同時也將做為國家訓練基...

中職／終結猿對兄弟7連敗 威能帝：每次對他們都很難

樂天桃猿隊今天以8：0擊敗中信兄弟隊，加上另一地統一獅隊贏球，讓兄弟剛點亮的下半季封王魔術數字又熄滅，中止對戰兄弟的7連...

中職／慘遭獅隊3轟炸飛 龍隊季後賽之路漸行漸遠

連敗之際，味全龍隊今天再遭遇一場慘烈敗仗，「本土洋將」伍鐸被統一獅隊打成發球機，在他2.1局投球任內掃射8支安打，龍隊終...

中職／9月滿壘不中計 悍將抓雄鷹單局6分豪取4連勝

進入9月富邦悍將隊突然甦醒，今天靠著戴培峰滿壘時的清壘安打，引爆單局6分攻勢，以8：2逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，取得4連勝追平...

U18世界盃／蔡琞傑敲三壘打釋壓力 季軍戰盼雪恥

U18世界盃棒球賽中華隊蔡琞傑賽前打擊狀態悶，今天與日本交手單場2安、6局敲出三壘打，長打出爐，壓力釋放；明天季軍戰對韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。