U18世界盃／中華隊不敵日本 今與南韓爭季軍

U18世界盃棒球賽複賽昨天落幕，中華隊在最終戰以1：9不敵日本隊，不影響獎牌戰形勢，今天上午10點將在季軍戰面對南韓隊，力拚雪恥站上頒獎台。

中華隊昨天遭遇震撼教育，在這場「消化試合」推出以內野手入選、本身為二刀流的張乙安先發，是他在本屆賽會首度登板投球，只投1.1局，被敲6安打、失6分。

張乙安首局因二壘手吳承皓失誤面臨上壘者，日本隊兩支二壘打各挹注1分；第2局面對5人次被敲4安打，中華隊換上何樺接手，面對6人次，也被敲出4安打、失3分（責失2分），日本隊2局打完已經取9：0領先。

中華隊直到林珺希第3局接手投球，中繼2局，加上蘇嵐鴻負責1局，都未讓日本隊再添分數，避免戰局再失控。

日本隊由左投下重賢慎先發，投3局被敲2安打、無失分；中華隊面對第二任投手辻琉沙，在第5局靠2安打、1保送攻占滿壘，日本換上中野大虎，僅靠曾聖恩選到保送擠回1分，第6、7局的攻勢雖站上得點圈，無法再添分數，最終就以8分差敗陣。