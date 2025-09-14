台南亞太棒球中心、樂天巨人球團簽約 推進台韓交流

推動國際體育交流，台南市與韓國職棒樂天巨人球團簽訂「亞太國際棒球訓練中心」場地合作契約，長期合作，同時也將做為國家訓練基地，球迷關注中職開打時程，市府體育局表示，因中職聯盟對場地安全要求高，仍待改善與認證；另中職前天在高雄澄清湖球場比賽時發現壘包旁有鐵釘，台鋼雄鷹球團致歉允諾會落實巡檢和管理。

韓國樂天巨人職棒隊年初到亞太棒球訓練中心春訓，南市體育局長陳良乾前天拜會韓國職棒樂天巨人球團，雙方簽訂長期合作契約，未來樂天持續來春訓，並展開球員、教練交流及舉辦國際友誼賽等，體育局說，國家隊訓練期落在6至10月，韓國職棒樂天巨人隊集中於冬季春訓，未來可兼顧國際交流與國家隊訓練。

亞太棒球中心占地30.27公頃、總投資約34億元，包括少棒主副球場各1座、成棒主副球場各1座、內外野練習場地、室內投打練習場及停車場等，成棒主球場可容納2.5萬人，是全國室外最大的球場，獲2025年國家卓越建設獎最佳施工品質類特別獎，也接連承辦U12、U15等國際賽事。

中華棒協7月宣布「國家訓練基地」落腳亞太，在運動部成立後即將掛牌，體育局表示，將依「國家運動訓練中心設置條例」27條，將成棒副球場、少棒主副球場、內野練習場與室內訓練場等，無償提供國家運動訓練中心管理，成棒主球場後續會依促參法委託經營。

球迷關切中華職棒比賽何時進駐，體育局說，中職聯盟對球員安全、觀眾動線及周邊設施要求更嚴格，亞太棒球訓練中心雖依循國際標準設計，聯盟實地勘查後仍提出多項改善建議，正逐步調整，以取得場地認證。

中職台鋼雄鷹前天在澄清湖球場與富邦悍將對戰，一壘包旁發現金屬尖銳物，緊急暫停賽事排除。雄鷹球團表示，是場務人員整理場地時不慎遺留的輔具，已立即移除，將追究責任、加強巡檢，並向教練、選手及球迷致歉。未來善盡監督職責，提供選手安全的比賽場地。