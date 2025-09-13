U18世界盃／蔡琞傑敲三壘打釋壓力 季軍戰盼雪恥

U18世界盃棒球賽中華隊蔡琞傑賽前打擊狀態悶，今天與日本交手單場2安、6局敲出三壘打，長打出爐，壓力釋放；明天季軍戰對韓國想雪恥，也表示如果有機會想登板投球。

U18世界盃棒球賽中華隊今天超級循環賽最後一戰，與地主日本交手，台灣終場以1比9吞敗，勝敗無關晉級。

蔡琞傑賽前7場先發出賽，總計21打數，僅敲出2支安打，打擊率不到1成；今天2局上跑出內野安打，靠著失誤上到二壘，6局敲出三壘打，單場2安、手感升溫。

蔡琞傑表示，6局上場打擊時，比分已經拉大，就想著放開打、好球來就進攻，之前打擊狀況悶，2局打席有觀察到，日本隊三壘手守得比較深，因此嘗試不同方式，跑出內野安打。

蔡琞傑也提到，打擊狀況不好的時候，就會想要尋求改變，但很多時候就是想太多，今天敲出三壘打，有壓力釋放的感覺，要對自己更有信心，勇敢攻擊、放開來打。

明天季軍戰台灣將再對上韓國，蔡琞傑表示，知道韓國也想要再次打敗台灣，「但我們就是要雪恥，野手必須放開一點打」。

今天與日本隊比賽，陣中二刀張乙安、林珺希、帕蘇拉．塔基斯利尼安都有登板，蔡琞傑業餘時期也是二刀好手，笑說有點手癢，之前去美國打小馬青棒時，有登板投到143公里；他表示，如果有機會，也想要登板，希望可以突破個人最快球速到145公里。