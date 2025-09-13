U18世界盃／帕蘇拉後援登板 飆出生涯最速142公里

U18世界盃棒球賽中華隊超級循環賽今天與日本交手，無關晉級；二刀好手帕蘇拉．塔基斯利尼安登板後援1局，飆速142公里，直呼心情很亢奮，總教練廖宏淵也稱讚帕蘇拉球質好。

U18世界盃棒球賽中華隊此次陣中不少二刀好手，但今天賽前除了林珺希外，其餘的二刀都還沒有登板紀錄。今天超級循環賽最後一戰與日本交手無關晉級，由二刀張乙安先發，林珺希也有中繼登板；帕蘇拉．塔基斯利尼安後援投1局，讓日本隊3上3下，有1次三振，最快球速約142公里。

中華隊總教練廖宏淵先前就曾提到，帕蘇拉．塔基斯利尼安控球不錯、球質也好，但因為集訓階段觀察，打擊發揮得更好，基於調度考量，先前都一直讓他以先發野手身分出賽，也會找合適時間讓他登板投球。

對於帕蘇拉．塔基斯利尼安今天登板表現，廖宏淵表示，他在國中時期就是球隊王牌投手，只是上到高中受限身材，比較少投球，球仍有很好的尾勁，今天登板表現在預期內。

帕蘇拉．塔基斯利尼安賽後受訪笑說，今天登板飆出生涯最速142公里，上場想法就是一顆一顆丟給打者打、把位置丟出來，雖然有壓力，但很享受跟日本隊打者對決。