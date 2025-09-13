U18世界盃／台韓爭季軍 劉任右再先發：把失去討回

U18世界盃棒球賽台灣明天季軍戰再碰南韓隊，派出王牌左投劉任右再度扛先發。劉任右表示，上場就是要展現企圖心、敢於對決，把失去的討回。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，中華隊將於台灣時間明天上午10時與韓國爭季軍，中華隊派出最快球速可達150公里的左投劉任右先發。

中華隊在11日超級循環賽（Super Round）首戰就碰上南韓隊，當時先發投手也是劉任右，總計投2局被敲4支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉4分（3分責失分），承擔敗投。

劉任右接受中央社記者訪問時表示，南韓隊的打者進攻企圖心很強，只要球進到好球帶，就會積極出棒；明天季軍戰再扛對韓國先發，他的心態還是不變，平常心面對、不要太過緊張，找出自己的投球節奏、敢於對決。

此外，劉任右提到，超級循環賽首戰對韓國比賽，大家都知道很關鍵，如果贏下來，就有晉級冠軍戰機會，可惜吞敗；明天再對決，一定會有「想討回」的想法。

劉任右表示，明天除了隔場限制的投手外，所有投手都會待命，上了場就全力對戰，不會因為害怕沒力就有所保留，看自己能撐到哪，全力以赴，勇敢對決。