快訊

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

U18世界盃／台韓爭季軍 劉任右再先發：把失去討回

中央社／ 沖繩13日電
U18世界盃棒球賽中華隊14日季軍戰將再碰上南韓隊，由王牌左投劉任右（圖）再扛起先發重責，他13日表示，上了場就全力對戰，不會因為害怕沒力就有所保留，看自己能撐到哪，全力以赴、勇於對決。圖／中央社
U18世界盃棒球賽中華隊14日季軍戰將再碰上南韓隊，由王牌左投劉任右（圖）再扛起先發重責，他13日表示，上了場就全力對戰，不會因為害怕沒力就有所保留，看自己能撐到哪，全力以赴、勇於對決。圖／中央社

U18世界盃棒球賽台灣明天季軍戰再碰南韓隊，派出王牌左投劉任右再度扛先發。劉任右表示，上場就是要展現企圖心、敢於對決，把失去的討回。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，中華隊將於台灣時間明天上午10時與韓國爭季軍，中華隊派出最快球速可達150公里的左投劉任右先發。

中華隊在11日超級循環賽（Super Round）首戰就碰上南韓隊，當時先發投手也是劉任右，總計投2局被敲4支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉4分（3分責失分），承擔敗投。

劉任右接受中央社記者訪問時表示，南韓隊的打者進攻企圖心很強，只要球進到好球帶，就會積極出棒；明天季軍戰再扛對韓國先發，他的心態還是不變，平常心面對、不要太過緊張，找出自己的投球節奏、敢於對決。

此外，劉任右提到，超級循環賽首戰對韓國比賽，大家都知道很關鍵，如果贏下來，就有晉級冠軍戰機會，可惜吞敗；明天再對決，一定會有「想討回」的想法。

劉任右表示，明天除了隔場限制的投手外，所有投手都會待命，上了場就全力對戰，不會因為害怕沒力就有所保留，看自己能撐到哪，全力以赴，勇敢對決。

棒球 中華隊

延伸閱讀

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

U18世界盃／許書誠挫折中「長大」 王奕翔扮心靈導師

U18世界盃／張乙安先發對日本 轉換心情盼打擊升溫

U18世界盃／「大溪山本由伸」賴謙凡強心臟 求精進拚旅外

相關新聞

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

U18世界盃棒球賽今天進行複賽最後一天賽程，「台日大戰」成為消化試合，中華隊遭遇震撼教育，打完2局已經處於0：9落後，最...

中職／平野看兄弟點亮M13平常心 古久保回應餅總「圍剿」說

中信兄弟隊昨天以5：1在台北大巨蛋擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字，兄弟總教練平野惠一希望球隊繼續照著原本的節奏走...

中職／平野一句話放心中 宋晟睿鑽研選球檢討兩球鳥飛

中信兄弟「小跑車」宋晟睿今年球季不僅長打提升，保送率5.97%也寫下生涯新高，兩者相輔相成，他將總教練平野惠一的提醒放在...

中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

統一獅隊明天推出郭俊麟先發，總教練林岳平期許：「希望他可以骰到六」，獅隊本季陸續啟用兩位年輕先發，周彥農、張宥謙都出現不...

中職／陳聖平嚇到背後環抱那雙手來自基哥 18歲年齡差互動超有愛

統一獅隊昨天在9局下灌進4分，以5：4逆轉擊敗味全龍隊，賽後選手衝上場慶祝，陳鏞基展現激情的一面，從背後緊緊抱住陳聖平，...

中職／凱樂初登板對「最強球隊」建立信心 不追求三振切換台灣模式

樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）昨天「開箱」，一軍初登板先發5局無失分，過去追求三振的他切換到「台灣模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。