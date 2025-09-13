中職／終結猿對兄弟7連敗 威能帝：每次對他們都很難

樂天桃猿隊今天以8：0擊敗中信兄弟隊，加上另一地統一獅隊贏球，讓兄弟剛點亮的下半季封王魔術數字又熄滅，中止對戰兄弟的7連敗，猿隊總教練古久保健二歸功給球員，「沒有太大改變，選手每一場都很專注」。

猿隊先發投手威能帝今天7局被敲7支安打，不過沒有失分，外加6次三振、2次四壞保送；打線更是在3局下把握兄弟先發投手黃博多傳球失誤後，攻下8分大局奠定勝基。

能夠讓黃博多僅投2.1局就退場，古久保健二表示：「真的就是短打失誤開始，有得到大局。前2分有點幸運，但後面是選手很專注，選手的力量。」

古久保健二對於威能帝今天的表現給予好評，「狀況比平常不好，球路有些偏差，不過直球還是很有威力，展現出他所有能力。」

威能帝則表示，今天被安打偏多，自己有一些失投，但也只能把握當下去專注面對打者，能夠不失分，隊友的雙殺也幫助很多，控球雖然不理想，「但這就是比賽，不是每天都有好的狀況，只能照自己步調調整」。

今天威能帝的好投也幫助猿隊中止對戰7連敗，威能帝前一次對兄弟8.1局失3分的優質先發無關勝敗，他表示：「每次對兄弟都很難投，因為他們很能利用上壘、得點圈的機會。」威能帝生涯對兄弟9場3勝1敗，對戰防禦率3.56是對決所有球隊最高。

猿隊雖然贏球但也有一個隱憂，原本排定先發的二壘手林子偉在比賽開打就被換下，由馬傑森頂替，古久保健二也解釋，林子偉在練習後感到不適，「腳踝扭到。」