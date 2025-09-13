快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

中職／首跳MVP舞蹈不舒服 奧德銳：前一次跳舞是結婚時

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊洋投奧德銳獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
統一獅隊洋投奧德銳獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

統一獅隊今天以6：1擊敗味全龍隊，洋投奧德銳先發6局失1分、送出10次三振奪勝，首度在主場拿下單場MVP，跳起舞來直喊「不舒服」，他笑說：「前一次跳舞已經是我婚禮時了。」

奧德銳先發6局共用105球，被敲4安打、失1分，送出來台出賽4場以來單場最多的10次三振，失分出現在第4局，被首位打者吉力吉撈鞏冠敲二壘打，後續朱育賢劉基鴻都敲安打攻下1分。

總教練林岳平賽後評價他的表現，認為是「結果好」，內容還有待加強，有很多打席都投到2好3壞，前兩局都保送首位打者，「其實他是擅長製造滾地球的投手，今天是三振比較多，所以可以靠三振化解。」

奧德銳也說不滿意，「以我對自己的期待來說，保送太多了。」今天三振較多，歸功於捕手林岱安的配球策略成功，今天的滑球、高角度進壘的直球都收到不錯效果。他也說，目前還不是調整到位的狀態，「期待一天一天進步到更好的狀態。」

奧德銳前一場先發雖也獲選單場MVP，但是在洲際客場，今天在新莊棒球場首度拿到主場MVP，也上台跳起MVP舞蹈。

一聊起此事，奧德銳就忍不住笑說：「前一次跳舞，已經是我婚禮時。」他跳得尷尬，直喊不舒服，太太雖在台灣，但今天並未到場，「我相信她會在電視機前錄起來。」

統一獅隊洋投奧德銳。記者陳正興／攝影
統一獅隊洋投奧德銳。記者陳正興／攝影
統一獅隊洋投奧德銳獲選單場MVP。記者陳正興／攝影
統一獅隊洋投奧德銳獲選單場MVP。記者陳正興／攝影

鞏冠 統一獅 林岳平 朱育賢 劉基鴻 味全龍 吉力吉撈

延伸閱讀

中職／慘遭獅隊3轟炸飛 龍隊季後賽之路漸行漸遠

中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

中職／獅隊9局下大逆轉 林岳平調度保留「1局擊倒」的機會

中職／引退賽只是儀式 林岳平：今年打到哪胡金龍就打到哪

相關新聞

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

U18世界盃棒球賽今天進行複賽最後一天賽程，「台日大戰」成為消化試合，中華隊遭遇震撼教育，打完2局已經處於0：9落後，最...

中職／平野看兄弟點亮M13平常心 古久保回應餅總「圍剿」說

中信兄弟隊昨天以5：1在台北大巨蛋擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字，兄弟總教練平野惠一希望球隊繼續照著原本的節奏走...

中職／平野一句話放心中 宋晟睿鑽研選球檢討兩球鳥飛

中信兄弟「小跑車」宋晟睿今年球季不僅長打提升，保送率5.97%也寫下生涯新高，兩者相輔相成，他將總教練平野惠一的提醒放在...

中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

統一獅隊明天推出郭俊麟先發，總教練林岳平期許：「希望他可以骰到六」，獅隊本季陸續啟用兩位年輕先發，周彥農、張宥謙都出現不...

中職／陳聖平嚇到背後環抱那雙手來自基哥 18歲年齡差互動超有愛

統一獅隊昨天在9局下灌進4分，以5：4逆轉擊敗味全龍隊，賽後選手衝上場慶祝，陳鏞基展現激情的一面，從背後緊緊抱住陳聖平，...

中職／凱樂初登板對「最強球隊」建立信心 不追求三振切換台灣模式

樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）昨天「開箱」，一軍初登板先發5局無失分，過去追求三振的他切換到「台灣模式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。