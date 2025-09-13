中職／首跳MVP舞蹈不舒服 奧德銳：前一次跳舞是結婚時
統一獅隊今天以6：1擊敗味全龍隊，洋投奧德銳先發6局失1分、送出10次三振奪勝，首度在主場拿下單場MVP，跳起舞來直喊「不舒服」，他笑說：「前一次跳舞已經是我婚禮時了。」
奧德銳先發6局共用105球，被敲4安打、失1分，送出來台出賽4場以來單場最多的10次三振，失分出現在第4局，被首位打者吉力吉撈．鞏冠敲二壘打，後續朱育賢、劉基鴻都敲安打攻下1分。
總教練林岳平賽後評價他的表現，認為是「結果好」，內容還有待加強，有很多打席都投到2好3壞，前兩局都保送首位打者，「其實他是擅長製造滾地球的投手，今天是三振比較多，所以可以靠三振化解。」
奧德銳也說不滿意，「以我對自己的期待來說，保送太多了。」今天三振較多，歸功於捕手林岱安的配球策略成功，今天的滑球、高角度進壘的直球都收到不錯效果。他也說，目前還不是調整到位的狀態，「期待一天一天進步到更好的狀態。」
奧德銳前一場先發雖也獲選單場MVP，但是在洲際客場，今天在新莊棒球場首度拿到主場MVP，也上台跳起MVP舞蹈。
一聊起此事，奧德銳就忍不住笑說：「前一次跳舞，已經是我婚禮時。」他跳得尷尬，直喊不舒服，太太雖在台灣，但今天並未到場，「我相信她會在電視機前錄起來。」
