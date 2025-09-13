中職／黃博多傳球失誤後…桃猿單局8分猛攻 中止對兄弟7連敗

中信兄弟先發投手黃博多一次傳一壘的暴傳，讓樂天桃猿隊攻勢一發不可收拾，在3局下一口氣打了12人次、7支安打，猛攻8分奠定勝局，猿隊就以8：0擊敗兄弟，中止對戰7連敗。

前兩局兩隊得點圈的攻勢都欠缺臨門一腳，3局下林政華二壘打、林立保送再次堆積壘包，但隨後陳晨威觸擊點出三壘滾地球，黃博多自己下丘處理結果暴傳，不僅丟掉2分，陳晨威還一路衝上三壘，紀錄上是內野安打上一壘加上失誤推進。

接著猿隊攻勢不停歇， 林智平、林承飛、余德龍都敲出安打，期間只抓到1出局的黃博多不得不退場，謝榮豪接手後雖然抓到2出局，但也被敲2支二壘打加上四壞保送、高飛犧牲打，猿隊單局攻下8分。

兄弟投手群黃博多2.1局被失6分（3分責失），謝榮豪0.2局失2分，兄弟的亮點是陳琥接手後連投5局僅被敲出1支安打，沒有失分。

而猿隊先發投手威能帝以91球投完7局，被敲7支安打但沒有掉分，另有6次三振、2次四壞，防禦率下降到2.25，取得本季第12勝、追平勝投王後勁。