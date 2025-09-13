中職／突破！桃猿大巨蛋30212人進場 寫下隊史新紀錄

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊13日「SINGDOME音樂電台」主題日在台北大巨蛋舉行，吸引高人氣。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊13日「SINGDOME音樂電台」主題日在台北大巨蛋舉行，吸引高人氣。記者蘇志畬／攝影

在今天之前，樂天桃猿隊是唯一例行賽未在台北大巨蛋聚集2萬人氣的球隊，但今天在「SINGDOME音樂電台」主題日加持下，吸引30212人進場，改寫隊史票房新紀錄。

猿隊隊史例行賽主場最高票房是2016年9月18日Lamigo時期的陳金鋒引退賽，在桃園球場吸引20052人，去年大巨蛋啟用元年三場賽事最高人數為13706人，今年前10場比賽最多是8月10日的19671人。

猿隊這周來到大巨蛋，9月12日至14日推出為期三天的「SINGDOME音樂電台」主題日，昨天首日金曲歌王李玖哲、椅子樂團相繼登台，吸引10950人。

今天中場休息時由歌手柯有倫帶來演出，賽後舞台則是邀請三組重量級嘉賓，包含日本的超人氣偶像中島健人、台灣實力派音樂人Marz23，以及韓國嘻歌手ZICO；明天則由台灣創作歌手高爾宣OSN與韓流靈魂歌姬華莎（HWASA）共同擔綱壓軸。

