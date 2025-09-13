U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊今天在複賽最後一天碰到日本隊。圖／中華棒球協會提供
中華隊今天在複賽最後一天碰到日本隊。圖／中華棒球協會提供

U18世界盃棒球賽今天進行複賽最後一天賽程，「台日大戰」成為消化試合，中華隊遭遇震撼教育，打完2局已經處於0：9落後，最終以1：9吞敗，中華隊複賽以2勝3敗作收，日本隊則是維持不敗戰績。

獎牌戰戲碼在昨天賽事結束後已成定局，中華隊、南韓隊將在明天早上10點季軍戰交手，下午3點日本隊、美國隊爭奪冠軍。

中華隊此役由以內野手入選、本身為二刀流的張乙安先發，是他在本屆賽會首度登板投球，只投1.1局，被敲6安打、失6分（責失4分）。

張乙安首局因二壘手吳承皓失誤面臨上壘者，日本隊兩支二壘打各挹注1分；第2局面對5人次被敲4安打，中華隊換上何樺接手，也未能止血，面對6人次，也被敲出4安打、失3分（責失2分），日本隊2局打完已經取9：0領先。

中華隊直到林珺希第3局接手投球，中繼2局，加上蘇嵐鴻負責1局，都未讓日本隊再添分數，避免戰局再失控。

日本由左投下重賢慎先發，投3局被敲2安打、無失分；中華隊面對第二任投手辻琉沙，在第5局靠2安打、1保送攻占滿壘，日本換上中野大虎，僅靠曾聖恩選到保送擠回1分，第6、7局的攻勢雖站上得點圈，無法再添分數，最終就以8分差敗陣。

曾聖恩敲出雙安，為中華隊表現最亮眼的打者。圖／中華棒球協會提供
曾聖恩敲出雙安，為中華隊表現最亮眼的打者。圖／中華棒球協會提供

中華隊 日本隊

