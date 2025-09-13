中職／慘遭獅隊3轟炸飛 龍隊季後賽之路漸行漸遠

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊洋投伍鐸。記者陳正興／攝影
味全龍隊洋投伍鐸。記者陳正興／攝影

連敗之際，味全龍隊今天再遭遇一場慘烈敗仗，「本土洋將」伍鐸統一獅隊打成發球機，在他2.1局投球任內掃射8支安打，龍隊終場以1：6不敵獅隊，吞下4連敗，爭取季後賽門票形勢越來越險峻。

伍鐸先發僅撐2.1局，首局林佳緯安打、林安可保送後，陳鏞基敲安先送回分數，後續林子豪安打延續攻勢，陳聖平補上安打帶有2分打點，獅隊單局進帳3分。

第4局邱智呈、林安可都從吳俊杰手中敲出陽春砲，第5局輪到蘇智傑陽春砲狙擊郭郁政，用長程炮火幫助獅隊步步擴大優勢。

獅隊洋投奧德銳先發6局共用105球，被敲4安打、失1分，送出來台出賽4場以來單場最多的10次三振，失分出現在第4局，被首位打者吉力吉撈．鞏冠敲二壘打，後續朱育賢、劉基鴻都敲安打攻下1分。

龍隊吞下4連敗追平本季團隊最長連敗紀錄；此外，本季先前在6月6日到8日已在天母3連戰遭獅隊清盤，如果明天再輸，將是本季第二度被猛獅剃光頭。

統一獅隊林佳緯。記者陳正興／攝影
統一獅隊林佳緯。記者陳正興／攝影
統一獅隊林安可敲出陽春砲，本季第21轟。記者陳正興／攝影
統一獅隊林安可敲出陽春砲，本季第21轟。記者陳正興／攝影

伍鐸 林安可 統一獅 陳鏞基 郭郁政 味全龍 吉力吉撈

