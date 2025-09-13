聽新聞
中職／9月滿壘不中計 悍將抓雄鷹單局6分豪取4連勝
進入9月富邦悍將隊突然甦醒，今天靠著戴培峰滿壘時的清壘安打，引爆單局6分攻勢，以8：2逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，取得4連勝追平自家本季最長紀錄，9月8場比賽取得5勝3敗。
悍將今天先在3局上由董子恩敲安並成功盜上二壘，接著周佳樂犧牲觸擊推上三壘，2出局後高捷的二壘安打一棒先馳得點。
然而4局下悍將雙殺未成，王柏融補上一發右外野的兩分砲，將比數逆轉為2：1，這發本季第4轟也將個人生涯全壘打數推進到96轟，澄清湖球場外野的百轟計數看板也很快更新。
不過8局上悍將再有斬獲，周佳樂安打、林澤彬失誤上壘，1出局後張育成選到保送，2出局後戴培峰敲出左外野二壘安打，一棒敲回3分打點逆轉比數，陳真、葉子霆、董子恩也各敲出1分打點安打，此局打完悍將以7：2領先；9局上張育成又敲出陽春砲，連兩天開轟。
9月之前，悍將的滿壘打擊率僅1成50，進入9月加上今天的8場比賽，面對滿壘是5打數、3支安打，打擊率6成整，敲回9分打點，3支安打都是清壘的長打。
悍將目前下半季、全年勝率都是六隊墊底，扣掉上半季冠軍統一獅隊、下半季暫居第一的中信兄弟，雄鷹及樂天桃猿、味全龍都還有機會爭取年度第三晉級季後賽，然而雄鷹在與悍將系列賽的前兩戰被狠狠咬了兩口。
