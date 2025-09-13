U18世界盃／許書誠挫折中「長大」 王奕翔扮心靈導師

U18世界盃棒球賽中華隊游擊手許書誠對韓國守備失誤退場落淚，因「一場比賽長大」；隊友王奕翔當心靈老師開導，上場就相信自己是最好的，調整心態，明天季軍戰盼對韓國復仇。

U18世界盃棒球賽中華隊11日超級循環賽首戰與韓國交手，1局游擊手許書誠守備接連失誤，1局沒有守完提前退場，難掩情緒落淚；賽後無論教練、隊友、心理老師、家人等，都不斷鼓勵和開導他，希望他撐過去，不要讓一場比賽成為「心魔」。

許書誠坦言，韓國那場比賽守到有點怕球，過去有時候遇到狀況，也會往負面的情緒陷下去；但韓國比賽結束後，大家用各種方式協助他，投手王奕翔當起「心靈導師」，跟他聊了超過半小時，要他不要想這麼多，過去就過去，站上場就要相信自己是最好的。

中華隊游擊手許書誠。圖中央社提供 中央通訊社

昨天與波多黎各關鍵比賽，教練團還是讓許書誠繼續先發守游擊，許書誠1局上接到游擊滾地球傳一壘、抓到該局第3個出局數時，觀眾席上台灣加油團齊聲喊許書誠名字、幫他加油，隊友也跟他擊掌鼓勵，他笑說：「很像我是先發投手」。

許書誠表示，昨天那場比賽直到接第2個游擊滾地球後，才放下心中的不安。許書誠昨天的表現，總教練廖宏淵也給予肯定的評價。

許書誠表示，有「一場比賽長大」的感覺，季軍戰又要對上韓國，希望好好拚、不要留下遺憾，以好表現成功復仇。