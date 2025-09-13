中職／獅隊女孩主題日登場 No醬、Chi醬開球先秀空翻

統一獅隊女孩主題日在新莊棒球場登場，此次以遊樂園作為主題，將球場打造成夢幻遊樂園，UniGirls兩位日籍女孩Nozomi和Chihiro擔任開球嘉賓，開球之前更展現高難度空翻動作，令現場球迷驚呼連連，為今日賽事開出絕佳好球。

豔陽高照擋不住球迷熱情，UniGirls簽名會吸引不少球迷，今日參與簽名會女孩分別是曼萍、YUKI、一七、妮妮、安惠志、侯芳、少少、斐棋、冞冞、Chihiro和趙娟週，球迷把握機會將珍藏已久的UniGirls商品給支持的女孩簽名，和女孩聊天互動，也有許多球迷舉起手機、相機拍照，留下這美好的時刻。

除了簽名會以外，UniGirls今天的賽前表演由全員22人一同唱跳《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，無論隊型或走位都十分有講究，除了舞蹈外，更有芮絲、趙娟週、侯芳、瑟七、妮妮、少少、詩詩、一七、 Yovia、文慧真、曼萍獻聲演唱，場面十分壯觀。