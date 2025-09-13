快訊

中職／獅隊女孩主題日登場 No醬、Chi醬開球先秀空翻

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
UniGirls賽前舉辦簽名會與球迷互動，今日參與簽名會女孩分別是曼萍、YUKI、一七、妮妮、安惠志、侯芳、少少、斐棋、冞冞、Chihiro和趙娟週。圖／統一獅隊提供
UniGirls賽前舉辦簽名會與球迷互動，今日參與簽名會女孩分別是曼萍、YUKI、一七、妮妮、安惠志、侯芳、少少、斐棋、冞冞、Chihiro和趙娟週。圖／統一獅隊提供

統一獅隊女孩主題日在新莊棒球場登場，此次以遊樂園作為主題，將球場打造成夢幻遊樂園，UniGirls兩位日籍女孩Nozomi和Chihiro擔任開球嘉賓，開球之前更展現高難度空翻動作，令現場球迷驚呼連連，為今日賽事開出絕佳好球。

豔陽高照擋不住球迷熱情，UniGirls簽名會吸引不少球迷，今日參與簽名會女孩分別是曼萍、YUKI、一七、妮妮、安惠志、侯芳、少少、斐棋、冞冞、Chihiro和趙娟週，球迷把握機會將珍藏已久的UniGirls商品給支持的女孩簽名，和女孩聊天互動，也有許多球迷舉起手機、相機拍照，留下這美好的時刻。

除了簽名會以外，UniGirls今天的賽前表演由全員22人一同唱跳《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，無論隊型或走位都十分有講究，除了舞蹈外，更有芮絲、趙娟週、侯芳、瑟七、妮妮、少少、詩詩、一七、 Yovia、文慧真、曼萍獻聲演唱，場面十分壯觀。

今天的開球嘉賓由Nozomi和Chihiro擔任，Chihiro曾以bluelegends身分來台日為雙獅主題日開球，這次則是以UniGirls，她說：「其實之前我從來沒想過再有開球機會，上一次沒有投得很好，希望這次能成功雪恥。」Nozomi則表示，因為前一次開球時，球迷都知道她是開球嘉賓，這次則是驚喜登場，期待這次球迷對開球的回饋和感想。

