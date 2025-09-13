聽新聞
0:00 / 0:00
中職／獅隊女孩主題日登場 No醬、Chi醬開球先秀空翻
統一獅隊女孩主題日在新莊棒球場登場，此次以遊樂園作為主題，將球場打造成夢幻遊樂園，UniGirls兩位日籍女孩Nozomi和Chihiro擔任開球嘉賓，開球之前更展現高難度空翻動作，令現場球迷驚呼連連，為今日賽事開出絕佳好球。
豔陽高照擋不住球迷熱情，UniGirls簽名會吸引不少球迷，今日參與簽名會女孩分別是曼萍、YUKI、一七、妮妮、安惠志、侯芳、少少、斐棋、冞冞、Chihiro和趙娟週，球迷把握機會將珍藏已久的UniGirls商品給支持的女孩簽名，和女孩聊天互動，也有許多球迷舉起手機、相機拍照，留下這美好的時刻。
除了簽名會以外，UniGirls今天的賽前表演由全員22人一同唱跳《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉，無論隊型或走位都十分有講究，除了舞蹈外，更有芮絲、趙娟週、侯芳、瑟七、妮妮、少少、詩詩、一七、 Yovia、文慧真、曼萍獻聲演唱，場面十分壯觀。
今天的開球嘉賓由Nozomi和Chihiro擔任，Chihiro曾以bluelegends身分來台日為雙獅主題日開球，這次則是以UniGirls，她說：「其實之前我從來沒想過再有開球機會，上一次沒有投得很好，希望這次能成功雪恥。」Nozomi則表示，因為前一次開球時，球迷都知道她是開球嘉賓，這次則是驚喜登場，期待這次球迷對開球的回饋和感想。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言