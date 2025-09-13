中職／22位UniGirls到齊 超高難度開場演出〈Golden〉唱跳

統一獅隊女孩主題日「Unigirls with U」前進新莊棒球場，22位啦啦隊女孩到齊，帶來精彩才藝表演，開場就挑戰難度極高的《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉唱跳，女孩們中午進行最後綵排，在艷陽下熱跳1小時以上。

獅隊大本營台南棒球場因風災受損，下半季主場賽事展開流浪行程，本周末將女孩為主角的主題日搬到新莊棒球場，UniGirls的22位成員全員到齊，打造童話樂園氛圍，換上莫蘭迪綠、杏色、奶蓋灰為主的粉嫩色系漸層球衣，展現青春甜美風格。

UniGirls精心準備開場舞，挑戰需要連飆高音、超強爆發力的〈Golden〉，女孩們現場唱跳完美演出。就連開球，UniGirls都端出特地準備的舞蹈，表演後由希美、千紘負責開球，陳傑憲、髙塩將樹接捕。