中職／22位UniGirls到齊 超高難度開場演出〈Golden〉唱跳

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊女孩主題日「Unigirls with U」前進新莊棒球場，22位啦啦隊女孩到齊，帶來精彩才藝表演，開場就挑戰難度極高的《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉唱跳，女孩們中午進行最後綵排，在艷陽下熱跳1小時以上。

獅隊大本營台南棒球場因風災受損，下半季主場賽事展開流浪行程，本周末將女孩為主角的主題日搬到新莊棒球場，UniGirls的22位成員全員到齊，打造童話樂園氛圍，換上莫蘭迪綠、杏色、奶蓋灰為主的粉嫩色系漸層球衣，展現青春甜美風格。

UniGirls精心準備開場舞，挑戰需要連飆高音、超強爆發力的〈Golden〉，女孩們現場唱跳完美演出。就連開球，UniGirls都端出特地準備的舞蹈，表演後由希美、千紘負責開球，陳傑憲、髙塩將樹接捕。

詩詩表示，因為覺得在球場跳舞，大家應該有點看膩，好像已經是現在啦啦隊很基本的事情，想要有點突破和挑戰，因此挑選這樣的開場演出。談到最困難之處，她表示，正是在唱的部分，因為有11位女孩要唱，一開始高音是完全唱不上去，有為此找老師調整、指導。

