中職／平野一句話放心中 宋晟睿鑽研選球檢討兩球鳥飛
中信兄弟「小跑車」宋晟睿今年球季不僅長打提升，保送率5.97%也寫下生涯新高，兩者相輔相成，他將總教練平野惠一的提醒放在心中「你身為有腳程的球員，要想辦法上壘，不管什麼方式都一樣」。
宋晟睿目前11轟、23次四壞保送都寫下生涯新高，原本最多是去年的3轟、8保送，除了出賽數增加外，從比率上來看，保送率也比去年的5.67%更高。
「這幾年都有注重選球，只是今年要求自己要更精進。」宋晟睿表示：「能做的就是練習、多比賽，自己觀察好壞球跟裁判判決差異，跟影片對照，是不是跟自己想的一樣，找到自己的好球帶。」
選球提升也能幫助打擊，宋晟睿認為心情會變得更加穩定，而且選到壞球、球數領先，攻擊信心就會提升，「投手會比較不好投，想投進來就會比較甜，掌握好失投球去攻擊。」
只不過目前3成15的上壘率，宋晟睿自認還能做得更好，昨天有二壘安打、有保送，但他仍說：「有兩打席打出鳥飛（3局二壘飛球、7局一壘飛球），如果自己能夠再選一顆，說不定會更好打，那兩顆邊邊角角，不是特別好攻擊的球路。」
已經不錯，宋晟睿還想要好，「教練平時也都會提點，但怎麼鞏固好球帶要自己去做，教練只是輔助，提醒我怎麼去看、不要攻擊壞球，但好球帶的設定、球種應變，都要自己去感受。」
