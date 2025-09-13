快訊

清潔隊員將「殘值32元」電鍋送拾荒婦遭起訴 法務部發聲了

遺棄榮民致死被判7年…她躲大陸23年 化名返台「這原因」被抓了

中職／平野一句話放心中 宋晟睿鑽研選球檢討兩球鳥飛

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者陳正興／攝影，資料照
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者陳正興／攝影，資料照

中信兄弟「小跑車」宋晟睿今年球季不僅長打提升，保送率5.97%也寫下生涯新高，兩者相輔相成，他將總教練平野惠一的提醒放在心中「你身為有腳程的球員，要想辦法上壘，不管什麼方式都一樣」。

宋晟睿目前11轟、23次四壞保送都寫下生涯新高，原本最多是去年的3轟、8保送，除了出賽數增加外，從比率上來看，保送率也比去年的5.67%更高。

「這幾年都有注重選球，只是今年要求自己要更精進。」宋晟睿表示：「能做的就是練習、多比賽，自己觀察好壞球跟裁判判決差異，跟影片對照，是不是跟自己想的一樣，找到自己的好球帶。」

選球提升也能幫助打擊，宋晟睿認為心情會變得更加穩定，而且選到壞球、球數領先，攻擊信心就會提升，「投手會比較不好投，想投進來就會比較甜，掌握好失投球去攻擊。」

只不過目前3成15的上壘率，宋晟睿自認還能做得更好，昨天有二壘安打、有保送，但他仍說：「有兩打席打出鳥飛（3局二壘飛球、7局一壘飛球），如果自己能夠再選一顆，說不定會更好打，那兩顆邊邊角角，不是特別好攻擊的球路。」

已經不錯，宋晟睿還想要好，「教練平時也都會提點，但怎麼鞏固好球帶要自己去做，教練只是輔助，提醒我怎麼去看、不要攻擊壞球，但好球帶的設定、球種應變，都要自己去感受。」

宋晟睿 平野惠一 中信兄弟

延伸閱讀

中職／林哲瑄啟發台灣外野 葉總點名3人看到他的影子

中職／前9局接力無安打差點贏不了 兄弟延長賽11局險勝雄鷹

中職／林暉盛生涯初先發5局奪首勝 宋晟睿登巨蛋王

中職／新科巨蛋王誕生！宋晟睿單季第5轟 甩開朱育賢獨居第一

相關新聞

中職／平野看兄弟點亮M13平常心 古久保回應餅總「圍剿」說

中信兄弟隊昨天以5：1在台北大巨蛋擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字，兄弟總教練平野惠一希望球隊繼續照著原本的節奏走...

中職／平野一句話放心中 宋晟睿鑽研選球檢討兩球鳥飛

中信兄弟「小跑車」宋晟睿今年球季不僅長打提升，保送率5.97%也寫下生涯新高，兩者相輔相成，他將總教練平野惠一的提醒放在...

中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

統一獅隊明天推出郭俊麟先發，總教練林岳平期許：「希望他可以骰到六」，獅隊本季陸續啟用兩位年輕先發，周彥農、張宥謙都出現不...

中職／陳聖平嚇到背後環抱那雙手來自基哥 18歲年齡差互動超有愛

統一獅隊昨天在9局下灌進4分，以5：4逆轉擊敗味全龍隊，賽後選手衝上場慶祝，陳鏞基展現激情的一面，從背後緊緊抱住陳聖平，...

中職／凱樂初登板對「最強球隊」建立信心 不追求三振切換台灣模式

樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）昨天「開箱」，一軍初登板先發5局無失分，過去追求三振的他切換到「台灣模式...

U18世界盃／張乙安先發對日本 轉換心情盼打擊升溫

U18世界盃棒球賽中華隊今天超級循環賽最終戰對上日本，二刀好手張乙安任先發投手，比賽無關晉級，他的打擊低潮也藉此轉換心情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。