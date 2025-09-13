U18世界盃／張乙安先發對日本 轉換心情盼打擊升溫

U18世界盃棒球賽中華隊今天超級循環賽最終戰對上日本，二刀好手張乙安任先發投手，比賽無關晉級，他的打擊低潮也藉此轉換心情，投手群則控制在除陳世展外，全員季軍戰都能投。

U18世界盃棒球賽中華隊今天超級循環賽最後一戰，將於台灣時間下午5時30分迎戰目前維持不敗的地主日本隊，比賽結果無關晉級；昨天已確定明天冠軍戰組合是美國對日本，中華隊則與韓國爭季軍。

中華隊今天派出投打二刀好手張乙安先發，張乙安在母隊穀保家商時就是二刀好手；提前來日本集訓練習賽時，對日本社會人隊登板投2局，總教練廖宏淵表示，那場比賽觀察投球狀況不錯，今天會控制在安全的局數範圍內。

張乙安在練習賽時打擊表現亮眼，但正式賽開打後，打擊沒能正常發揮。廖宏淵表示，今天比賽讓張乙安當投手，也是想讓他改變心境，看能不能調整狀態，之後打擊可以發揮水準。

張乙安表示，昨天收到通知可能對日本擔任先發投手，集訓階段打擊出賽較多，但也有牛棚練投，對日本隊打者印象是打擊很黏、不容易被解決，會盡全力面對比賽。

今天除了張乙安外，另外2名二刀帕蘇拉．塔基斯利尼安、蔡琞傑也可能待命登板；中華隊今天打序微調，張乙安不打擊，三壘交給李楷棋，另外一名二刀林珺希先發任指定打擊。

中華隊與日本隊的比賽，先發打序依序為帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、李楷棋（三壘）、曾聖恩（一壘）、吳承皓（二壘）、張育豪（捕手）、蔡琞傑（左外野）、許書誠（游擊）、林珺希（指定打擊）、楊才鋒（右外野）。