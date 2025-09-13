中職／平野看兄弟點亮M13平常心 古久保回應餅總「圍剿」說
中信兄弟隊昨天以5：1在台北大巨蛋擊敗樂天桃猿隊，點亮下半季封王魔術數字，兄弟總教練平野惠一希望球隊繼續照著原本的節奏走，排名第二的猿隊教頭古久保健二也認為目前球隊氛圍一如往常。
兄弟點亮M13，代表之後只要自己贏球或猿隊輸球都能持續縮減數字，平野惠一表示：「自己不會因此改變什麼想法。」兄弟目前在年度戰績也排第一，領先第二名的統一獅隊2.5場勝差。
猿隊昨天開始與兄弟舉行三連戰，在首戰由兄弟取勝，古久保健二也表示，目前戰績雖然重要，但球隊還是保持一如以往的氣氛，明天投手沒有讓大家「嚇一跳」，而是安排陳克羿先發。
獅隊總教練林岳平期待猿隊一起努力，能夠拉下兄弟的年度勝率，古久保聽聞此事後笑說：「現在每一場都重要，把眼前比賽拿下來。」
