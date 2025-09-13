中職／凱樂初登板對「最強球隊」建立信心 不追求三振切換台灣模式

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊新洋投凱樂生涯初登板在台北大巨蛋。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊新洋投凱樂生涯初登板在台北大巨蛋。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿新洋投凱樂（Caleb Baragar）昨天「開箱」，一軍初登板先發5局無失分，過去追求三振的他切換到「台灣模式」，倚賴守備去取得出局數，原本還想續投但考量還需調整而作罷。

凱樂昨天面對中信兄弟隊，5局被敲3支安打沒有失分，另有4次三振、3次保送，他表示，自己投球上還是有些生疏的感覺，也有跟投手教練林英傑討論，像是曲球還不太完美，但能夠對目前中職最強的球隊有這樣的表現，有助建立信心。

初登板凱樂投完5局原本還想繼續，但因為身體有些緊繃放棄，他也表示，狀況並不嚴重，只是為了預防起見，「調整上也還沒到位，需要繼續熟悉打者，像是一開始比較沒取得好球。」

要給自己初登板評分，凱樂認真思考後說：「嚴格一點的話5分，但還是給自己7分好了。不想要有那麼多保送，最完美是可以讓守備幫忙。」

凱樂過去在大聯盟投45.1局有35次三振，小聯盟也是525.2局、496次三振的高三振率，他透露後來到墨西哥聯盟同樣追求三振，但來到台灣後改變思維，「在這邊發現，如果刻意追求三振，會讓用球數變高，所以要想辦法讓打者打不好。」

在中職初登板，凱樂也感受到跟過去在墨西哥聯盟球迷的不同熱情，「他們的應援也很熱鬧，但台灣會幫不同選手唱專屬加油歌，這一點很酷。」

凱樂過去效力美職時，在響尾蛇、馬林魚隊主場登板過，但都是可開合式的室內球場，像台北大巨蛋這樣的封閉室內球場還是第一次，他笑說，一開始隊友警告自己會很冷，還因此穿了件較厚的內搭衣，沒想到第1局投完反而太熱，趕緊換衣服，「我太高估冷氣強度了。」

不過談到之後還有機會在台灣室外球場投球，凱樂笑說：「我先前在二軍嘉義球場投過，讓我印象深刻。」

