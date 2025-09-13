中職／陳聖平嚇到背後環抱那雙手來自基哥 18歲年齡差互動超有愛

統一獅隊昨天在9局下灌進4分，以5：4逆轉擊敗味全龍隊，賽後選手衝上場慶祝，陳鏞基展現激情的一面，從背後緊緊抱住陳聖平，連陳聖平本人都意外，「我嚇到，以為是其他人，轉頭發現是基哥。」

相差18歲的兩人，已有不少場邊有愛的互動，像是陳聖平發生失誤的比賽，賽後圍圈時，陳鏞基的視線注意到陳聖平的失落後，忍不住伸手安慰鼓勵他，也曾抓著陳聖平的下巴與他提點，昨天更在獅隊再見勝後，陳鏞基直接跳上陳聖平抱緊這位小老弟。

談到兩人的互動，陳聖平透露，其實很多隊友都很照顧自己，可能因為自己本身個性就是會和大家打鬧，「所以他們都會用回來。」他說基哥可能因為本身也是游擊手，會和他分享很多經驗談，「他也會跟我分享他以前在中職守游擊的經驗，他說他剛回來時守備也不好，他說他失誤也很多，我是沒去查，他可能只是想要安慰我所以才這樣講。」

有時在失誤發生當下，陳鏞基就會提醒他如何處理會更好，像是腳步上或是多等一個彈跳，賽後也會跟他說不要想那麼多，過了就過了。

被問到陳鏞基會不會念都傳一些很有考驗的球，陳聖平說：「是不會唸啦！他都說你丟好一點啦！」被媒體說「那就是唸啊！」陳聖平一臉天真無邪反問：「那算唸嗎？可是他是笑著講欸！」他笑說：「有啦～我也是會想說他年紀到了，怕他腰不好。」

陳聖平加碼透露今天陳鏞基的暖心事蹟，早上上球隊巴士時，收到來自他的星巴克，「基哥今天早上滿貼心，問我要不要喝咖啡？給我一杯，不知道是多買還是怎樣。」