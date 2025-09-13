中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

統一獅隊明天推出郭俊麟先發，總教練林岳平期許：「希望他可以骰到六」，獅隊本季陸續啟用兩位年輕先發，周彥農、張宥謙都出現不適，前者肩膀不舒服，後者投完牛棚後疲勞，外界詫異兩人在出賽3場、1場後就成傷兵，林岳平指出，「（一軍）強度太強，身體強度還不夠。」

獅隊明天出牌郭俊麟碰上味全龍隊，林岳平指出，他前一場在二軍投得很好，「既然可以7局80球，代表好球率很高。」他坦言，郭俊麟本季目前還沒有在一軍呈現出穩定的5局內容，明天一戰期望他骰到6。

獅隊本季本土先發戰力出現漏洞，陸續啟用周彥農、張宥謙，希望嘗試新鮮戰力，周彥農先發3場、張宥謙先發1場後都降下二軍。

林岳平表示，周彥農在輪值3輪後肩膀有點不舒服，張宥謙原本預計投第2場先發，後來碰到下雨，有投例行牛棚，投完後就出現緊繃、手痠，因此降下二軍休息。