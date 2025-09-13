快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

中職／陳冠偉頻演「劇場」考慮先下二軍 葉總解釋鎛銳神隱原因

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影

味全龍隊昨天9局下搞砸4：1領先，遭統一獅隊逆轉，陳冠偉登板上演「劇場」，總教練葉君璋坦言狀況不好，認為疲勞有影響，由於明天由曹祐齊先發，需要降下一人，考慮將陳冠偉降下二軍讓他休息。

陳冠偉近期都在連續第二天登板的比賽中出狀況，先是9月3日徐若熙開賽20上20下，最終以7局未被敲安、無失分收工，但龍隊以1：2輸給樂天桃猿隊，因為陳冠偉9局下關門砸鍋，面對6人次被敲3安打、2保送；接著昨天鋼龍也在前5局維持完全比賽、7局失1分退場，龍隊又以輸球收場，陳冠偉9局下面對5人次被敲3安打、1保送，最終狂瀉4分。

「狀況是真的不好，」葉君璋表示，球速偏慢倒是其次，「以前這樣球速，角度對了還是效果不錯；現在角度不對，球速掉下來，影響就滿大，控球也比較不穩定。」

問題是否導因於疲勞？？葉君璋認為機率很高，「明天祐齊要先發，剛好有一個缺，有在考慮。」

此外，洋投鎛銳初登板在5日面對台鋼雄鷹隊中繼3局、51球，被敲5安打、無失分奪勝，接下來就未出賽，葉君璋對此表示，今天已經有和投手教練討論此事，「可能他（投手教練）對於他的使用方式有些計畫，都沒有出現在計畫之內、沒有在軌道裡，所以都沒用到。」他表示，接下來會有所改變，也透露有考慮下周啟用鎛銳先發。

味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手陳冠偉（右）。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手陳冠偉（右）。記者陳正興／攝影
味全龍隊投手陳冠偉。本報資料照片
味全龍隊投手陳冠偉。本報資料照片

球速 陳冠偉 葉君璋

延伸閱讀

中職／本季3投維持5局以上完全比賽 所屬球隊結局全輸球

中職／看龍隊挑戰一頭霧水 林子豪呆萌問蘇智傑：那你有踩嗎？

中職／獅隊9局下大逆轉 林岳平調度保留「1局擊倒」的機會

中職／林哲瑄啟發台灣外野 葉總點名3人看到他的影子

相關新聞

中職／林岳平許願郭俊麟「骰到6」 2年輕先發身體強度不足浮現不適

統一獅隊明天推出郭俊麟先發，總教練林岳平期許：「希望他可以骰到六」，獅隊本季陸續啟用兩位年輕先發，周彥農、張宥謙都出現不...

中職／陳冠偉頻演「劇場」考慮先下二軍 葉總解釋鎛銳神隱原因

味全龍隊昨天9局下搞砸4：1領先，遭統一獅隊逆轉，陳冠偉登板上演「劇場」，總教練葉君璋坦言狀況不好，認為疲勞有影響，由於...

中職／澄清湖球場冒鐵釘 雄鷹球團致歉：場務人員不慎遺留

台鋼雄鷹隊昨天在澄清湖球場與富邦悍將隊交手，比賽中間突然發現一壘旁邊出現鐵釘，緊急暫停比賽排除，雄鷹球團今天解釋，賽前場...

中職／本季3投維持5局以上完全比賽 所屬球隊結局全輸球

味全龍隊昨天4：1領先在9局下失守，遭統一獅隊單局灌進4分逆轉戰局，洋投鋼龍的7局失1分好投「問天」收場，二度叩關生涯5...

棒球／亞太訓練中心將成國訓基地 中職何時能開打？市府這樣說

台南市亞太國際棒球訓練中心，將成為國家訓練基地，南市府表示，將以行政協議方式，無償提供6個球場做為國家訓練中心管理，另成...

棒球／台南與韓國樂天球團訂約 亞太棒球中心成為兩地選手培訓基地

台南市政府積極推動國際體育交流，市府體育局長陳良乾昨拜會韓國職棒樂天巨人球團，雙方正式簽訂「亞太國際棒球訓練中心」場地合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。