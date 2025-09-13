中職／陳冠偉頻演「劇場」考慮先下二軍 葉總解釋鎛銳神隱原因
味全龍隊昨天9局下搞砸4：1領先，遭統一獅隊逆轉，陳冠偉登板上演「劇場」，總教練葉君璋坦言狀況不好，認為疲勞有影響，由於明天由曹祐齊先發，需要降下一人，考慮將陳冠偉降下二軍讓他休息。
陳冠偉近期都在連續第二天登板的比賽中出狀況，先是9月3日徐若熙開賽20上20下，最終以7局未被敲安、無失分收工，但龍隊以1：2輸給樂天桃猿隊，因為陳冠偉9局下關門砸鍋，面對6人次被敲3安打、2保送；接著昨天鋼龍也在前5局維持完全比賽、7局失1分退場，龍隊又以輸球收場，陳冠偉9局下面對5人次被敲3安打、1保送，最終狂瀉4分。
「狀況是真的不好，」葉君璋表示，球速偏慢倒是其次，「以前這樣球速，角度對了還是效果不錯；現在角度不對，球速掉下來，影響就滿大，控球也比較不穩定。」
問題是否導因於疲勞？？葉君璋認為機率很高，「明天祐齊要先發，剛好有一個缺，有在考慮。」
此外，洋投鎛銳初登板在5日面對台鋼雄鷹隊中繼3局、51球，被敲5安打、無失分奪勝，接下來就未出賽，葉君璋對此表示，今天已經有和投手教練討論此事，「可能他（投手教練）對於他的使用方式有些計畫，都沒有出現在計畫之內、沒有在軌道裡，所以都沒用到。」他表示，接下來會有所改變，也透露有考慮下周啟用鎛銳先發。
