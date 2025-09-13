快訊

棒球／亞太訓練中心將成國訓基地 中職何時能開打？市府這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
亞太國際棒球訓練中心規模大。圖／台南市體育局提供
亞太國際棒球訓練中心規模大。圖／台南市體育局提供

台南市亞太國際棒球訓練中心，將成為國家訓練基地，南市府表示，將以行政協議方式，無償提供6個球場做為國家訓練中心管理，另成棒主球場由市府體育局管理，球迷關心中華職棒何時可開打，市府說，職棒聯盟對球員安全要求更高，正根據建議改善以取得場地認證。

亞太棒球中心占地30.27公頃、總投資超過30億元，包括少棒主副球場各1座、成棒主副球場各1座、內外野練習場地、室內投打練習場及停車場等，成棒主球場可容納2.5萬人是全國室外最大的球場，2017年由時任市長賴清德推動興建，現任市長黃偉哲任內完工，拿下「2025年國家卓越建設獎－最佳施工品質類特別獎」，也接連承辦U12世界盃少棒錦標賽、U15亞洲青少棒錦標賽。

中華棒協7月宣布「國家訓練基地」落腳亞太，在運動部掛牌成立後，成棒副球場、少棒主副球場、內野練習場與室內訓練場，將依「國家運動訓練中心設置條例」27條無償提供國家運動訓練中心管理，成棒主球場則由南市府體育局繼續掌管，後續將依促參法委託經營。

體育局長陳良乾前天拜會韓國職棒樂天巨人球團，雙方簽訂「亞太國際棒球訓練中心」場地合作契約，將展開長期合作，包括球員、教練交流訓練及舉辦國際友誼賽，體育局說，國家隊訓練期落在6至10月，韓國職棒樂天巨人隊則集中於冬季春訓，未來可兼顧國際交流與國家隊訓練。

至於球迷關切中華職棒比賽何時進駐，體育局說，雖然已舉辦過多場國際賽事，但中華職棒聯盟對球員安全、觀眾動線及周邊設施要求更嚴格，亞太訓練中心雖依循國際標準設計，聯盟實地勘查後仍提出多項改善建議，市府正逐步調整，以取得聯盟場地認證，不僅是國家隊訓練基地，更能成為職棒比賽的新舞台。

亞太國際棒球訓練中心已連續舉辦多場國際賽事。圖／台南市體育局提供
亞太國際棒球訓練中心已連續舉辦多場國際賽事。圖／台南市體育局提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場可容納2萬5千個座位，是全國最大的室外棒球場。圖／台南市工務局提供
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場可容納2萬5千個座位，是全國最大的室外棒球場。圖／台南市工務局提供

棒球 樂天巨人 中華職棒

